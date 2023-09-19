Женщины с типом фигуры "яблоко" в целом подвергаются наибольшему риску проблем со здоровьем по сравнению с женщинами с другими формами.

Оказывается, ваш тип телосложения может рассказать о ваших будущих перспективах здоровья больше, чем вы думаете. Согласно статье The Sun, ваша фигура может дать целый ряд подсказок о вашем долголетии и риске смертельных заболеваний.

Тип фигуры "яблоко" - когда талия ширее, чем бедра

Отмечается, что женщины с этим типом телосложения в целом подвергаются наибольшему риску проблем со здоровьем по сравнению с женщинами с другими формами, потому, что абдоминальное ожирение может быть очень опасным.

Так, исследователи из Оксфордского университета обнаружили, что широкая талия и более высокое соотношение талии к бедрам и талии к росту повышают риск сердечного приступа у женщин на 10–20 %.

Видео дня

Наличие большего количества жира вокруг талии также связано с повышенным риском развития рака и диабета.

"Груша" - форма фигуры, при которой жир в основном располагается вокруг бедер, и ягодиц

Исследования показывают, что худые люди, которые имеют небольшой лишний вес на бедрах, имеют меньший риск сердечного приступа, инсульта и диабета, поскольку ягодицы и бедра являются более безопасными местами для хранения жира на теле.

Ученые говорят, что бедра действуют как губка, которая впитывает жир и не дает ему перемещаться по телу к сердцу и печени, где он может вызвать болезни.

Тип "песочные часы" - когда бедра и грудь шире талии

Многие считают, что это самая желанная форма тела. Некоторые исследования утверждают, что женщины с таким типом фигуры менее склонны к депрессии и более плодовиты.

Однако форма тела "песочные часы" означает, что когда вы набираете вес, он не концентрируется в одной области, как у людей с фигурой "яблоко" или "груша". Это означает, что увеличение веса может быть трудно обнаружить, если вы не проверяете весы регулярно.

А если у вас избыточный вес, вы подвергаетесь более высокому риску развития хронических заболеваний, таких как болезни сердца.

Тип фигуры "перевернутый треугольник" — широкие в плечи и узкие бедра

Мужчины и женщины с таким телосложением подвергаются более высокому риску развития остеопороза из-за меньшего количества костной массы.

Существуют предположения о связи между формой перевернутого треугольника и разрушением костей.

Тип фигуры "прямоугольник"

Многие стройные знаменитости обладают таким типом фигуры, но это не обязательно означает, что все люди с фигурой правителя худые.

Прямоугольником можно считать любого, у кого достаточно прямая или колоннообразная фигура, и если у вас избыточный вес, вы также подвергаетесь высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

При этом, по мнению экспертов Penn Medicine, человеку с фигурой прямоугольник может быть труднее осознать, что у него избыточный вес, поскольку вес распределяется равномерно, поэтому такие люди обычно не выглядят толстыми.

Украинцы оказались в топ-5 наций, недовольных своими фигурами

Так, наименьшую уверенность в себе имели жители Австралии, за ними следуют Индия, Великобритания, Ирландия, Украина, Германия и США. а вот Мальта возглавила список стран с наибольшей уверенностью в своей фигуре.

Вас также могут заинтересовать новости: