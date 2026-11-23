С 22 октября в Черкассах зарегистрировано 26 случаев туберкулеза, из них 23 – среди детей, посещающих 10 учебных заведений.

В Черкассах выявлены случаи туберкулеза среди детей, в городе продолжаются противоэпидемические меры, сообщил Черкасский областной центр контроля и профилактики заболеваний (ЦОЗ).

В ЦОЗ рассказали, что с 22 октября в Черкассах зарегистрировано 26 случаев туберкулеза, из них 23 – среди детей, посещающих 10 учебных заведений.

В сообщении отмечается, что больные получают необходимое лечение.

Видео дня

Специалисты отметили, что понимают обеспокоенность родителей и пока не видят необходимости в общей приостановке очного обучения в учебных заведениях, где зарегистрированы случаи туберкулеза.

"В то же время ситуация находится под постоянным контролем. Решения о дополнительных противоэпидемических мерах будут приниматься с учетом результатов оценки рисков", – добавили в ЦОЗ.

Отмечается, что пребывание в одном учебном заведении с человеком, заболевшим туберкулезом, не означает автоматического заражения. Кроме того, заражение туберкулезной палочкой не всегда приводит к развитию заболевания.

Если родителям сообщили, что ребенок входит в круг контактных лиц, ему обязательно нужно пройти рекомендованное медицинское обследование, даже если он хорошо себя чувствует.

"Если у ребенка длительный кашель, повышенная температура, слабость, ночная потливость, потеря веса или другие непонятные симптомы, обратитесь к семейному врачу или педиатру", – отмечается в заявлении.

В ЦОЗ отметили, что в случае, если родителям не сообщали о том, что ребенок контактировал с больным человеком, но они все равно беспокоятся о здоровье ребенка, стоит обратиться к семейному врачу или педиатру.

В то же время родителям не рекомендуется проводить обследование или профилактическое лечение самостоятельно.

"Призываем родителей ориентироваться на официальную информацию, следовать рекомендациям медицинских специалистов и не распространять личные данные детей и их семей", – указали специалисты.

Вакцинация детей в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине вместо пробы Манту будут постепенно внедрять более эффективные методы выявления туберкулеза. Генеральный директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита рассказал, что с апреля 2026 года Украина постепенно переходит от пробы Манту к кожным тестам, которые являются более чувствительными и эффективными в выявлении непосредственно туберкулеза. Курпита отметил, что в прошлом году в Украине было зарегистрировано 15 564 случая туберкулеза (из них у детей – 530). Он добавил, что это довольно высокий показатель, но он на 15 % ниже, чем в 2024 году.

Также мы писали, что в Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что с 1 января 2026 года вторую дозу комплексной вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи ( КПК) дети будут получать не в 6 лет, как раньше, а в 4. Врач-детский инфекционист, председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий пояснил, что в разных странах установлен разный возраст для введения второй дозы КПК. В Украине вторая доза КПК традиционно вводилась перед поступлением ребенка в 1 класс. Однако, как отметил Лапий, возраст 6 лет не является "сакральным" или обязательным для введения второй дозы. Он пояснил, что, учитывая ситуацию с распространением кори среди детей дошкольного возраста, было решено перенести введение второй дозы КПК на возраст 4 года.

Вас также могут заинтересовать новости: