Ученые утверждают, что ежедневная цель по шагам для долголетия меньше, чем многие думают.

Новое исследование выявило оптимальный темп ходьбы, а также идеальное количество шагов, которое приносит наибольшую пользу.

Ученые заявили, что бесспорно цель проходить 10 тыс. шагов является очень хорошей, но чтобы добиться пользы, на самом деле не нужно так много ходить, пишет Eatthis. Исследование показало, что 8000 шагов - это новое магическое количество ежедневных шагов, которое продлит жизнь.

Ученые провели метаанализ данных 12 международных исследований, охвативших более 110 тыс. участников. Ведущий автор исследования Франсиско Б. Ортега, профессор кафедры физического воспитания и спорта Университета Гранады объяснил: "Многие люди думают, что для получения пользы для здоровья нужно делать около 10 тыс. шагов в день, но это утверждение не имело никакой научной базы. Мы впервые показали, что чем больше шагов вы делаете, тем лучше, и что не существует чрезмерного количества шагов".

Видео дня

Это исследование дало первые научные доказательства того, что количество ежедневных шагов может снизить риск ранней смертности. Средняя длина шага составляет около 30 дюймов для мужчин и 26 дюймов для женщин, поэтому прохождение 8000 шагов в день соответствует примерно четырем милям. Кроме того, исследование показало, что ходьба в быстром темпе связана со снижением риска ранней смерти, независимо от того, сколько шагов человек проходит в день.

"Исследование дает людям четкие и легко измеримые цели", - отметила Эсме Баккер, один из ведущих авторов исследования из Университета Гранады. Она отметила, что считать их стало намного проще, поскольку "в наши дни у большинства людей есть смартфон или умные часы".

Хотьба для здоровья

Споры о том, сколько шахов нужно проходить за день, чтобы была польза для здоровья ведутся уже давно. Многие сходятся на количестве в 10 тыс. Так, журналистка издания Independent Челси Ритшель рассказала, как дала новогоднее обещание ежедневно проходить 10 тыс. шагов, и что из этого получилось.

Вас также могут заинтересовать новости: