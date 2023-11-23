Эксперты предупредили, что не все оливковые масла одинаковы, и сами по себе они не изменят ваше здоровье.

Новые исследования показали, что добавление оливкового масла в ежедневный рацион может серьезно укрепить здоровье.

Средиземноморская диета уже давно признана экспертами как самая полезная для сердца. Одна из ключевых причин – оливковое масло, пишет Deseret.com. Исследования показывают, что включение оливкового масла первого отжима в рацион полезно для здоровья, отчасти благодаря противовоспалительной и антиоксидантной активности его фенольных соединений.

"Ненасыщенные жирные кислоты в оливковом масле снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета 2 типа, метаболического синдрома и высокого кровяного давления", - говорится в результатах исследования.

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Однако, ученые предупредили, что не все оливковые масла одинаковы. Изучив результаты более чем 12 тыс. испытуемых в течение 11 лет, исследователи заявили, что "ежедневное умеренное потребление оливкового масла первого отжима (1-1/2 столовые ложки) было связано с уменьшением на одну треть риска смерти от сердечно-сосудистых болезней. Но этот эффект не наблюдался при употреблении обычного оливкового масла".

В целом ученые заявили, что "замена маргарина, сливочного масла, майонеза и молочного жира оливковым маслом снижает риск смертности от болезней". Спецалисты указали, что оливковое масло также содержит антиоксиданты, потенциально снижающие риск хронических заболеваний.

Согласно рекомендации ученых, оливковое масло нельзя просто лить в пищу, его следует использовать в качестве замены "менее полезных жиров, особенно сливочного масла и жирных молочных продуктов, которые содержат насыщенные жиры, которые могут повысить уровень "плохого" холестерина".

Эксперты советуют употреблять не более трех-четырех столовых ложек оливкового масла в день, "поскольку это количество приносит наибольшую пользу".

Средиземноморская диета

Ученые уже давно заявили об эффективности средиземноморской диеты, которая способствует долголетию и здоровью. Оливковое масло является частью средиземноморской диеты, которую активно соблюдают в Италии, Испании, Франции и Греции. Местные жители употребляют овощи, фрукты, рыбу, орехи и злаки, а также активно используют и оливковое масло. За счет этого они, в целом, являются более здоровыми и живут дольше, чем обитатели других европейских стран.

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