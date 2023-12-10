Он отметили, что главное в этом процессе следить за здоровьем сердца.

Сохранять физическую форму и молодость как можно дольше - цель, к которой стремятся многие. Внедрив в распорядок дня определенные здоровые привычки и следуя им, человек может продлить свою жизнь еще на несколько лет.

На самом деле, следуя привычкам "8 основных жизненных принципов", вы будете идти по правильному пути к долголетию. Согласно новым данным, Life’s Essential они способны замедлить биологическое старение на целых шесть лет, пишет Eatthis.

Хорошее здоровье сердечно-сосудистой системы может привести к замедлению биологического старения. Это, в свою очередь, может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем, характерных для старения.

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В частности, эти принципы включают: лучшее питание, более активный образ жизни, здоровый сон и отказ от курения, а также контроль уровня холестерина и сахара в крови, артериального давления и веса.

Исследователи выяснили, что у людей с "высоким сердечно-сосудистым здоровьем" наблюдалось "негативное фенотипическое ускорение старения". Например, средний возраст участников с высоким сердечно-сосудистым здоровьем составлял 41 год, однако их средний биологический возраст составлял 36 лет. В целом же были случаи, когда биологический возраст в среднем на шесть лет был моложе реального возраста человека.

"Мы обнаружили, что более высокое здоровье сердечно-сосудистой системы связано с замедлением биологического старения, измеряемого фенотипическим возрастом. Мы также обнаружили дозозависимую связь: по мере улучшения здоровья сердца биологическое старение замедляется. Фенотипический возраст - это практический инструмент для оценки состояния нашего организма, процесс биологического старения и надежный предиктор будущего риска заболеваний и смерти", - объяснил Нур Макарем, доктор философии, старший автор исследования и доцент кафедры эпидемиологии в Школе общественного здравоохранения Мейлмана при Медицинском центре Ирвинга Колумбийского университета.

Как достичь долголетия

Ранее ученые рассказали о девяти удивительных секретах долголетия от 263 человек в возрасте 100 лет и старше. А недавно исследователи опросили долгожителей и выделили восемь психологически сильных сторон, которые были общими для них. Все они связаны с физическим и психическим здоровьем.

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