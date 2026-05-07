В каком мясе много белка: назван недооцененный вид, идеальный для пожилых людей

Курица и свинина – не единственные продукты, которые заслуживают постоянного места в нашем рационе. Существуют менее очевидные, но довольно питательные варианты, которые сочетают в себе легкость, высокое содержание белка и кулинарную универсальность. Индейка – один из них. Об этом пишет Wprost.

Как отмечает издание, чаще всего мы выбираем курицу или свинину, поскольку они легкодоступны и хорошо известны в повседневной кулинарии. Как следствие, мы реже рассматриваем менее очевидные варианты, которые также могут быть питательными и вкусными.

Например, индейка. Это мясо легкое, богатое белком и часто недооцененное, говорится в статье. Оно может быть интересной и более здоровой альтернативой более популярным вариантам.

В издании отметили, что мясо индейки отличается высоким содержанием белка, который способствует развитию мышечной массы и помогает поддерживать здоровье и прочность костей.

"100 г этого мяса содержат 29 г белка. Это немного больше, чем у курицы, которая содержит 27 г белка. Поэтому оно идеально подходит, в частности, для пожилых людей, которым требуется больше белка. У них есть риск развития саркопении – состояния, характеризующегося постепенной потерей мышечной массы и силы", – говорится в материале.

Также филе индейки и бедро без кожи имеют низкое содержание насыщенных жиров. Автор пояснил, что ограничение насыщенных жиров в рационе помогает поддерживать здоровый уровень холестерина в крови.

Это мясо, по данным издания, чрезвычайно легко усваивается, что делает его безопасным и питательным дополнением к рациону людей с чувствительной пищеварительной системой.

"Его высокая питательная плотность помогает дольше сохранять чувство сытости. Это чрезвычайно полезно для контроля веса и поддержания стройной фигуры", – отмечается в публикации.

Как лучше всего приготовить мясо индейки

Мясо индейки благодаря своей тонковолокнистой структуре и низкому содержанию соединительной ткани требует минимальной подготовки. Лучше всего его готовить недолго, но при высокой температуре.

"Быстрое обжаривание или запекание сохраняет сочность и натуральный вкус. В качестве варианта можно использовать метод су-вид, который предполагает длительное приготовление при температуре около 65–70 °C в плотно закрытом контейнере (вакуумном пакете), что обеспечивает чрезвычайно нежный результат", – пишет автор.

Он подчеркнул, что важно не пережарить мясо, поскольку это может привести к потере сока и высыханию. Хороший и простой способ – нарезать индейку кубиками, приправить ее и быстро обжарить на хорошо разогретом жире.

Фарш из индейки также прекрасно подходит для котлет или фрикаделек. Добавление небольшого количества холодной воды во время измельчения увеличивает его сочность и улучшает консистенцию готового блюда, отметило издание.

Ранее УНИАН писал о мясе, которое является одним из лучших источников белка, но люди кормят им собак.

