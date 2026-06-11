Психиатр объяснил, что будет с психикой украинцев после войны

Чабан отмечает, что, среди прочего, будет расти число депрессивных расстройств.

Есть несколько сценариев того, что будет с ментальным здоровьем украинцев после войны, в частности – сирийский и хорватский. Но сказать, по какому сценарию пойдет Украина, невозможно, ведь многое зависит от политических действий, интеграции в Европу и т. д.

Об этом в интервью для "Насправді Max" сказал врач-психиатр Олег Чабан. При этом специалист уверен, что количество психических расстройств не уменьшится, а наоборот, возрастет.

"Это парадоксальная ситуация, что после войны количество психических расстройств растет. Если ты находишься в ситуации выживания – даже если тебе плохо, даже если ты устал, ты мобилизуешься, выполняешь, достигаешь, защищаешь, делаешь – то наступает момент, когда ты расслабляешься. И начинает накрывать все, что угодно. И травмы, которые ты еще не переработал – потерянные друзья, потерянное имущество, потерянная работа, и разорванные социальные связи, кто к кому поедет, вернется ли семья", – отметил врач.

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Как следствие, будет расти количество депрессивных, тревожных, постстрессовых расстройств. Кроме того, психиатр прогнозирует рост числа суицидов и алкоголизма, и это коснется как военных, так и гражданских лиц.

"Нельзя сказать, что гражданское население само по себе. Оно иногда также находится под огромным испытанием, потому что война везде. Да, на передовой интенсив, выживание, там военные, которые знают, что они делают. А здесь человек ведет ребенка в детский сад или едет в больницу – он как-то не готов к тому, что ракета прилетит посреди улицы", – пояснил психиатр.

По словам Чабана, среди военных ПТСР, как правило, выше, однако он встречается и у гражданских.

Влияние войны на здоровье украинцев

По данным Helsi, лишь 4% украинцев оценивают свое психическое состояние как очень хорошее. При этом 57,4% респондентов испытывают стресс или тревогу почти ежедневно. Примечательно, что, несмотря на высокий уровень психологической нагрузки, лишь 25,2% опрошенных хотя бы раз обращались за профессиональной помощью по вопросам психического здоровья.

Кроме того, на фоне полномасштабной войны украинцы начали стареть значительно быстрее – в среднем на 10–15 лет раньше нормы. Так, болезни, которые раньше были характерны для пожилого возраста, все чаще диагностируются у молодых людей. В частности, речь идет о проблемах с сердцем, нарушениях обмена веществ и когнитивных расстройствах.

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