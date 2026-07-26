Что выпить утром вместо кофе: простой напиток из трех ингредиентов

Употребление этого напитка со временем приведет к уменьшению объема талии.

Чаще всего мы начинаем день с чашки кофе. Но если вы ищете напиток, который поможет очистить кишечник и подготовить его к работе, стоит изменить этот утренний ритуал. Издание Pysznosci.pl для удачного начала дня советует выпивать стакан теплой воды с лимоном и семенами чиа.

В статье отмечается, что очень сытный утренний прием пищи не всегда приносит пользу. Чтобы есть меньше, можно утром выпить стакан теплой воды с лимоном и семенами чиа.

"Это не значит, что нужно отказаться от блюда, которое вы давно запланировали, но так вам будет легче соблюдать умеренность. Если же сделать эту привычку регулярной, со временем можно почувствовать, что джинсы уже не так сильно жмут в талии", – пишет издание.

Видео дня

Отмечается, что вода с лимоном по утрам, как многие рекомендуют, не сжигает жир волшебным образом, но помогает наполнить желудок и восстановить водный баланс организма после ночи. Благодаря этому кишечник начинает активнее работать и продвигать его содержимое.

"Семена чиа усиливают этот эффект и могут усиливать чувство сытости благодаря высокому содержанию клетчатки. Кроме того, они снабжают организм растительным белком, полезными жирными кислотами, большим количеством витаминов и антиоксидантов", – пишут авторы.

В издании подчеркнули: стакан напитка с семенами чиа, который выпивают ежедневно натощак, может положительно влиять на регулярность стула и поддерживать естественный иммунитет организма.

Этот напиток может принести пользу людям с сахарным диабетом, ведь клетчатка, содержащаяся в чиа, может замедлять всасывание глюкозы после еды, что способствует лучшему контролю уровня сахара в крови, отмечается в статье.

Ингредиенты дополняют друг друга

Действие ингредиентов, из которых состоит напиток, различно, но, как утверждается в издании, они могут взаимно усиливать полезный эффект. Семена чиа богаты клетчаткой, которая при контакте с водой образует гелеобразную массу. Это может способствовать регулярному опорожнению кишечника и дольше сохранять чувство сытости.

Лимонный сок придает напитку освежающий вкус и снабжает организм витамином С, благодаря чему легче приучить себя пить воду уже с утра.

"Такой напиток не очищает организм от токсинов и не ускоряет сжигание жира в буквальном смысле. Однако он может стать хорошей составляющей ежедневного потребления жидкости и рациона, богатого клетчаткой. В сочетании со сбалансированным питанием, физической активностью и регулярным отдыхом это может способствовать снижению массы тела и улучшению общего самочувствия", – заверили авторы.

Рецепт напитка с лимоном и чиа

В издании советуют залить семена чиа тёплой водой утром или оставить их набухать на ночь в холодильнике.

Ингредиенты:

1 столовая ложка семян чиа;

200 мл воды;

сок половины лимона.

Способ приготовления:

залить семена чиа 100 мл воды;

хорошо перемешать, накрыть и поставить в холодильник;

на следующий день долить в стакан теплой кипяченой воды;

добавить сок половины лимона;

пить небольшими глотками.

В статье подчеркнули, что в течение дня нужно употреблять достаточное количество воды, ведь семена чиа в пищеварительном тракте активно впитывают жидкость.

Ранее УНИАН писал о том, как сделать кофе более питательным. Отмечалось, что для этого в него можно добавить источники белка, который дольше сохраняет чувство сытости и необходим для сбалансированного рациона. При этом диетологи советуют воспользоваться такими добавками, как коллагеновые пептиды, соевое молоко, протеиновый порошок, арахисовая паста, коровье молоко и т. д.

Вас также могут заинтересовать новости: