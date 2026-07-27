Как овсянка влияет на сердце: эксперт назвала 4 удивительных свойства этой каши

Одно из преимуществ овса обусловлено содержанием в нём бета-глюкана – особого вида клетчатки.

Регулярное употребление овсянки может снизить риск ишемической болезни сердца и сердечного приступа. Издание Verywell Health пояснило, что эта каша считается суперпродуктом благодаря содержанию клетчатки и противовоспалительных веществ.

Главное преимущество овсянки обусловлено прежде всего высоким содержанием бета-глюкана – особого вида клетчатки, которая, согласно данным исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Nutrition, в пищеварительном тракте образует гелеобразное вещество, которое связывается с холестерином и предотвращает его попадание в кровь.

Кроме того, как отмечается в статье, новые научные данные свидетельствуют о том, что бета-глюкан изменяет кишечный микробиом, обеспечивая более эффективный метаболизм холестерина ЛПНП (плохого холестерина), что, в свою очередь, позволяет еще больше снизить его уровень в крови.

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Автор публикации, доктор медицинских наук, сертифицированный терапевт Коллин Догерти назвала четыре способа воздействия овсянки на сердце.

1. Может снизиться общий и "плохой" холестерин

По словам автора, ежедневное употребление овсянки вместо пирожных или сладких хлопьев может снизить общий уровень холестерина в крови, в частности "плохого/нездорового холестерина", или липопротеинов низкой плотности (ЛПНП).

"ЛПНП является основным фактором, способствующим образованию бляшек – липкого густого вещества, состоящего из холестерина, жира, кальция и воспалительных клеток. Со временем бляшки накапливаются на стенках артерий, что приводит к их затвердеванию, уплотнению и сужению", – пишет Догерти.

Это медленное накопление налета в сосудах называется атеросклерозом. Как свидетельствуют данные Национального института сердца, легких и крови, когда атеросклероз поражает коронарные артерии, по которым к сердечной мышце поступает насыщенная кислородом кровь, это может привести к ишемической болезни сердца.

"Классическим симптомом ишемической болезни сердца является дискомфорт в груди (стенокардия). Однако иногда симптомы не проявляются до тех пор, пока не произойдет сердечный приступ, когда кровоток к сердечной мышце прекращается", – подчеркнула автор.

2. Масса тела и обхват талии могут уменьшиться

По словам Догерти, бета-глюкан в овсянке помогает похудеть, особенно в области талии и живота.

"Образуя толстую, липкую оболочку по всему кишечнику, бета-глюкан замедляет пищеварение, сдерживая чувство голода и помогая вам есть меньше", – пояснила она.

Кроме того, как говорится в статье, у экспертов есть основания полагать, что бета-глюкан может стимулировать выделение гормонов, снижающих аппетит, – лептина, глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1) и пептида YY (PYY), которые сигнализируют вашему мозгу, что вы сыты. "При регулярном употреблении овсянки упомянутые механизмы могут снизить суточное потребление калорий", – говорится в статье.

При снижении потребления калорий накопленный жир сжигается, особенно в области талии, добавила автор.

3. Кровяное давление может снизиться

По словам эксперта, польза регулярного употребления овсянки для кровяного давления менее выражена, чем для контроля холестерина и веса.

"Хотя некоторые исследования выявили связь между употреблением овса и снижением артериального давления, другие этого не обнаружили. Эти неоднозначные результаты, вероятно, обусловлены различиями в исследованиях", – подчеркнула Догерти.

По её словам, хотя связь между овсянкой и артериальным давлением до конца не выяснена, тем не менее употребление овсянки точно не повредит артериальному давлению, а другие её преимущества для здоровья сердца тоже значительны, поэтому ими стоит воспользоваться.

4. Уровень сахара в крови может улучшиться

Как отметила Догерти, овес содержит авенантрамиды – уникальную группу соединений, которые, согласно исследованию, опубликованному в Journal of Medicinal Food, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, способствуют здоровью артерий и снижают инсулинорезистентность несколькими путями, в частности стимулируют поглощение глюкозы печенью и блокируют выработку новой глюкозы.

Эксперт подчеркнула: исследования показывают, что употребление овса снижает уровень сахара в крови как натощак, так и после еды.

"У людей с диабетом риск развития сердечных заболеваний в два раза выше из-за повреждений, ведь повышенный уровень глюкозы повреждает артерии. Это повреждение ускоряет атеросклероз, делая человека более уязвимым к ишемической болезни сердца", – объяснила автор связь между уровнем сахара в крови и здоровьем сердца.

Ранее УНИАН рассказывал, что полезнее на завтрак – яйца или овсянка. По словам диетологов, оба продукта ценны, а решать, что выбрать, вам следует в зависимости от ваших конкретных целей. Если вам нужно похудеть – яйца станут лучшим вариантом, так как они низкокалорийны и содержат много белка. А в дни, когда вы тренируетесь перед завтраком, лучше есть овсянку, в которой есть углеводы.

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