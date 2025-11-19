Психические расстройства изменяют важные участки мозга у молодых людей, - исследование

Мозг людей, имеющих подтвержденное расстройство, уменьшается в участках, ответственных за обработку эмоций, реагирование на угрозы и осознание состояния тела.

Согласно новому исследованию, молодые люди, у которых диагностированы четыре распространенных психических расстройства- тревожность, депрессия, СДВГ и расстройство поведения, - имеют схожие структурные изменения в мозге, пишет The Independent.

Мозг людей, которые находились в одном из этих четырех состояний, имел тенденцию к уменьшению площади поверхности в участках. Они ответственны за обработку эмоций, реагирование на угрозы и осознание состояний тела.

Университет Бата провел крупнейшее международное исследование такого рода и проанализировал сканирование мозга около 9000 детей и молодых людей, примерно у половины из которых диагностировали психические расстройства.

Видео дня

Результаты исследования, опубликованные в журнале "Biological Psychiatry", свидетельствуют, что психические расстройства не следует изучать изолированно. Теперь ученые уверены, что широкий анализ открывает пути к стратегиям лечения нескольких заболеваний.

Как сказала ведущий исследователь доктор Софи Тауненд, это исследование показывает, что четыре самых распространенных психических расстройства детства и подросткового возраста очень похожи на уровне мозга, хотя выглядят по-разному.

"Это свидетельствует о том, что мы можем разработать стратегии лечения или профилактики, которые будут полезными для молодых людей с рядом распространенных расстройств", - сказала она.

Исследовательская группа также обнаружила, что девочки и мальчики более похожи, чем считалось ранее, поскольку в обоих случаях наблюдались сходные изменения в структуре мозга при одинаковых психических расстройствах. Это было удивительно, учитывая, что предыдущие, хотя и значительно меньшие, исследования предполагали, что девочки и мальчики с одинаковым расстройством могут демонстрировать различные изменения в структуре мозга.

При этом существуют доказательства того, что СДВГ и расстройства поведения чаще встречаются у мальчиков. А депрессия и тревога чаще встречаются у девочек-подростков.

Исследование, пишет издание, объединило 68 международных исследовательских групп с пяти континентов из глобального альянса ученых Консорциума ENIGMA, который специализируется на понимании структуры мозга и генетических исследованиях.

Привычки, которые незаметно ведут к выгоранию

Напомним, что по мнению психологов существуют три привычки, которые незаметно крадут энергию и приводят к постепенному выгоранию. Во-первых, это многозадачность, когда в голове много дел, а в телефоне постоянные оповещения. Второе - это постоянная необходимость что-то решать. И третье - это привычка к постоянным оздоровительным процедурам, которые навязывает окружение или социальные сети.

Вас также могут заинтересовать новости: