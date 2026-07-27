Что съесть перед сном, чтобы дольше оставаться сытым и не набирать вес

Этот продукт известен своими полезными для здоровья свойствами.

Простой молочный продукт перед сном может не только способствовать восстановлению мышц, но и положительно повлиять на обмен веществ. Об этом пишет nosalty.

"Если до сих пор вы считали, что после 18:00 ничего нельзя есть, возможно, стоит пересмотреть это правило. Ведь, согласно исследованию, богатый белком вечерний перекус не только не мешает похудению, но и может способствовать восстановлению мышц и обмена веществ. Главным героем является не что иное, как творог", - отмечается в материале.

Чем же творог так особенный?

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Творог считается одним из лучших природных источников белка. В 100 граммах, в зависимости от производителя, содержится около 12-13 г белка. Кроме того, он содержит довольно мало калорий, а в обезжиренном варианте его легко приобрести.

Не случайно его выбирают как спортсмены, так и те, кто придерживается диеты.

"Одним из важнейших компонентов этого сыра является казеин, то есть медленно усваиваемый молочный белок. В то время как белки, усваивающиеся быстрее, мгновенно повышают уровень аминокислот в крови, казеин может обеспечивать организм постоянным поступлением аминокислот в течение нескольких часов", - объясняют в публикации.

Что показало исследование?

Американские ученые исследовали, как влияет на организм употребление этого сыра вечером. В частности, участники эксперимента съедали две столовые ложки сыра примерно за 30-60 минут до сна.

Согласно исследованию, это небольшое количество:

способствовала ночному синтезу мышечного белка,

положительно влияло на обмен веществ,

могло способствовать регенерации мышц после физической нагрузки.

В частности, профессор Майкл Ормсби, возглавлявший исследование, отметил, что потребление белка поздно вечером в таком количестве не увеличивало количество жира в организме, поэтому распространенное опасение, что любой вечерний перекус автоматически приводит к набору веса, не подтвердилось.

Действительно ли это помогает похудеть?

Эксперты считают, что не сам творог сжигает жир. Однако продукты с высоким содержанием белка могут способствовать контролю веса несколькими способами:

надолго обеспечивают чувство сытости,

могут уменьшить желание перекусить вечером,

помогают сохранить мышечную массу во время похудения,

а сохранение мышц, в свою очередь, способствует здоровому обмену веществ.

Поэтому творог может стать хорошим выбором для тех, кто сознательно стремится включить больше белка в свой рацион.

Другие советы по здоровью

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