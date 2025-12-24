Речь идет о наноточках, которые созданы из соединения, полученного из редкого металла.

Исследователи сообщили о перспективном прорыве в сфере лечения рака - новая технология позволяет избирательно воздействовать на раковые клетки, оставляя здоровые практически неповрежденными. Как пишет The Independent, команда ученых из Университета RMIT в Мельбурне заявляет, что чрезвычайно малые металлические частицы - так называемые "наноточки" - могут распознавать и уничтожать в организме человека пораженные клетки. По словам ученых, это открывает новые возможности для создания более точных и щадящих методов терапии.

Пока исследование находится на ранней стадии: наноточки тестировали только на клетках, выращенных в лаборатории, без испытаний на животных или людях. Впрочем, полученные результаты указывают на новую эффективную стратегию, которая использует уязвимости самих раковых клеток.

"Раковые клетки уже находятся в состоянии повышенного стресса по сравнению со здоровыми. Наши частицы немного усиливают этот стресс - достаточно, чтобы запустить самоуничтожение раковых клеток, тогда как здоровые с этим легко справляются", - объяснил доктор Баоюэ Чжан из Школы инженерии RMIT.

В статье говорится, что наноточки созданы из оксида молибдена - соединения, полученного из редкого металла молибдена, который широко используют в электронике и промышленности. По словам исследователей, незначительные изменения в химической структуре материала заставляют его выделять реактивные формы кислорода. Эти нестабильные молекулы повреждают ключевые клеточные структуры, в конце концов запуская гибель клетки. Именно этот механизм и позволяет целенаправленно уничтожать рак.

Как отмечают ученые, большинство имеющихся методов лечения онкологических болезней повреждают не только опухоли, но и здоровые ткани. Поэтому возможность усиливать внутренний стресс именно в раковых клетках может стать основой для значительно менее токсичных терапий.

Важно и то, что наноточки изготавливают не из дорогих или токсичных благородных металлов вроде золота или серебра, а из доступного металлического оксида. Это потенциально делает технологию дешевле и безопаснее в производстве.

Сейчас известно, что во время лабораторных экспериментов наноточки продемонстрировали высокую избирательность: клетки рака шейки матки уничтожались втрое быстрее, чем здоровые клетки, в течение 24 часов. Такой эффект удалось достичь благодаря точной настройке состава металла - к нему добавляли микроскопические количества водорода и аммония. Это заставило частицы вырабатывать повышенные уровни реактивного кислорода, которые и запускали апоптоз - естественный механизм гибели поврежденных клеток.

Что дальше

Австралийская команда продолжает совершенствовать технологию. Следующий этап исследований предусматривает создание еще более узконаправленного механизма, чтобы наноточки активировались исключительно внутри опухолей и никогда не влияли на здоровые ткани.

Также ученые планируют начать испытания на животных и параллельно работают над масштабируемыми методами производства, которые могут приблизить технологию к клиническому применению.

