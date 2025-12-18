Люди, которые получили вакцину против COVID-19, имели более низкий риск смерти. Как пишет The Hill, об этом свидетельствует новое масштабное исследование, проведенное во Франции. Оно, в частности, показало низкий уровень серьезных осложнений после применения мРНК-вакцин. Собранные данные указывают, что вакцинированные люди не только реже умирали от COVID-19, но и имели более низкие показатели общей смертности.
Как объясняют журналисты, работа опубликована в научном журнале JAMA Open Network. Авторы использовали данные Национальной системы медицинского страхования Франции, проанализировав информацию о 28 миллионах взрослых в возрасте от 18 до 59 лет. Из них 22,7 миллиона получили по меньшей мере одну дозу мРНК-вакцины против COVID в период с мая по октябрь 2021 года, еще 5,9 миллиона оставались невакцинированными.
Период наблюдения исследователи продлили до 31 марта этого года, что обеспечило почти четыре года анализа.
После корректировки по демографическим показателям и наличию отдельных хронических заболеваний выяснилось, что вакцинированные взрослые имели на 74% ниже риск смерти от тяжелого течения COVID-19.
Кроме того, говорится в статье, у вакцинированных риск смерти по любым причинам в течение следующих четырех лет был на 25% ниже, чем у невакцинированных.
Исследование также подтвердило, что хотя среди вакцинированных случались единичные случаи миокардита, анафилаксии или поперечного миелита, повышенного риска серьезных сердечно-сосудистых осложнений или других тяжелых побочных эффектов зафиксировано не было.
Авторы отмечают, что снижение смертности частично может объясняться сопутствующими факторами - например, тем, что здоровые люди чаще вакцинируются. При этом даже после коррекции на такие незафиксированные факторы риск смерти по любым причинам оставался ниже примерно на 20%.
"Полученные данные не выявили никакой связи между мРНК-вакцинами против COVID-19 и повышением уровня смертности", - утверждают исследователи.
Редкая болезнь в Европе
Напомним, власти Румынии подтвердили выявление проказы у двух массажисток, работавших вместе в спа-центре города Клуж. В Министерстве здравоохранения страны отметили, что сначала болезнь обнаружили у одной массажистки, которая вернулась из Индонезии, где была со своей больной матерью. Еще трое работниц того же салона прошли тестирование и у одной из них также подтвердили проказу. Женщина является гражданка Индонезии. Сейчас обе массажистки в возрасте 21 и 25 лет находятся в больнице, уже начато лечение.