По словам ученых, у вакцинированных людей риск смерти в течение следующих четырех лет был на 25% ниже, чем у невакцинированных.

Люди, которые получили вакцину против COVID-19, имели более низкий риск смерти. Как пишет The Hill, об этом свидетельствует новое масштабное исследование, проведенное во Франции. Оно, в частности, показало низкий уровень серьезных осложнений после применения мРНК-вакцин. Собранные данные указывают, что вакцинированные люди не только реже умирали от COVID-19, но и имели более низкие показатели общей смертности.

Как объясняют журналисты, работа опубликована в научном журнале JAMA Open Network. Авторы использовали данные Национальной системы медицинского страхования Франции, проанализировав информацию о 28 миллионах взрослых в возрасте от 18 до 59 лет. Из них 22,7 миллиона получили по меньшей мере одну дозу мРНК-вакцины против COVID в период с мая по октябрь 2021 года, еще 5,9 миллиона оставались невакцинированными.

Период наблюдения исследователи продлили до 31 марта этого года, что обеспечило почти четыре года анализа.

После корректировки по демографическим показателям и наличию отдельных хронических заболеваний выяснилось, что вакцинированные взрослые имели на 74% ниже риск смерти от тяжелого течения COVID-19.

Кроме того, говорится в статье, у вакцинированных риск смерти по любым причинам в течение следующих четырех лет был на 25% ниже, чем у невакцинированных.

Исследование также подтвердило, что хотя среди вакцинированных случались единичные случаи миокардита, анафилаксии или поперечного миелита, повышенного риска серьезных сердечно-сосудистых осложнений или других тяжелых побочных эффектов зафиксировано не было.

Авторы отмечают, что снижение смертности частично может объясняться сопутствующими факторами - например, тем, что здоровые люди чаще вакцинируются. При этом даже после коррекции на такие незафиксированные факторы риск смерти по любым причинам оставался ниже примерно на 20%.

"Полученные данные не выявили никакой связи между мРНК-вакцинами против COVID-19 и повышением уровня смертности", - утверждают исследователи.

