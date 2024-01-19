Новый препарат является более мягким и добрым лечением для маленьких пациентов.

В Британии одобрили применение нового лекарства для детей, больных раком.

Отличие нового препарата под названием блинатомумаб в том, что он менее токсичен и провоцирует меньше побочных эффектов, чем химиотерапия, пишет Би-би-си. Издание отметило, что первой в стране новое лекарство начала применять лондонская детская больница Great Ormond Street Hospital. А одним из первых пациентов стал 11-летний Артур с лейкемией.

Еще один плюс в том, что препарат можно вводить и дома, а не только в больнице. В результате мальчик стал проводить больше времени с семьей и заниматься своими любимыми делами.

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Что это за новое лекарство

Блинатомумаб - это так называемое "биологическое" лекарство - искусственно созданный аналог естественных антител. Действие препарата заключается в "нацеливании" определенного белка на раковые клетки так, чтобы иммунная система больного могла их распознать, атаковать и уничтожить.

Лекарство используется для лечения различных типов лейкемии.

Главное преимущество заключается в том, что препарат "атакует" только раковые клетки, поэтому больные переносят его гораздо легче, чем химиотерапию, которая уничтожает не только больные клетки, но и здоровые.

Блинатомумаб уже некоторое время используют для лечения взрослых, но эксперты рассчитывают, что он сможет безопасно помогать и детям. Главный исследователь и консультант отделения детской гематологии, профессор Аджай Вора говорит: "Химиотерапия - это яды, которые убивают лейкозные клетки, но также убивают и нормальные клетки. Это вызывает побочные эффекты. Блинатомумаб - более мягкое и доброе лечение".

Блинатомумаб вводится в организм внутривенно. Лечение поделено на циклы с перерывами для восстановления пациента.

При этом, одним из наиболее опасных побочных эффектов может быть анафилактический шок, вызванный аллергической реакцией.

Рак у детей

Ежегодно британские врачи диагностируют около 450 случаев заболеваний детей раком (лейкемию). И врачи надеются, что блинатомумаб сможет в дальнейшем заменить химиотерапию, возможно, в 80% случаев.

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