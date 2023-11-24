Ученые говорят, что воздействие таблеток и "негативное влияние на полезные бактерии в кишечнике могут привести к повышенному риску заражения".

Однократный курс антибиотиков повышает риск развития сепсиса на 70% в течение года после их приема. Об этом свидетельствует новое исследование пациентов Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

Эксперты обнаружили, что риск сепсиса, который приводит к летальному исходу примерно в пятой части случаев, растет с увеличением количества курсов антибиотиков, которые человек принимает, пишет Telegraph.

Ученые из Манчестерского университета проанализировали 250 тысяч пациентов NHS, у которых развился сепсис в период с января 2019 года по июнь 2022 года, и сравнили их с группой из 1,3 миллиона человек, у которых этого не произошло.

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Их исследование показало, что у людей, принимавших одно- или двухнедельный курс антибиотиков в течение предыдущих 12 месяцев, вероятность развития сепсиса была на 70 процентов выше, чем у тех, кто их вообще не принимал.

Риск возрастал по мере увеличения количества раз, когда человек использовал антибиотики. У тех, кто принимал два или три курса антибиотиков в течение года, риск развития сепсиса был на 130% выше, а у тех, кто принимал антибиотики четыре или более раз, риск развития сепсиса был более чем в три раза выше.

Риск возрос еще больше для тех, кто принимал антибиотики в течение последних шести недель: однократное применение привело к почти четырехкратному увеличению риска сепсиса, а четыре или более курсов привели к более чем шестикратному увеличению по сравнению с теми, кто не проходил ни одного курса.

Разница в иммунной системе

Ученые, проводившие исследование, заявили, что воздействие антибиотиков и "негативное влияние на полезные бактерии в кишечнике могут привести к повышенной восприимчивости к инфекциям".

Соавтор исследования Сяоминь Чжун сказал, что в иммунной системе людей также могут быть "основные различия", которые делают их предрасположенными к большему количеству инфекций.

Ежегодно в Британии регистрируется около 250 тысяч случаев сепсиса, при этом около 50 тысяч человек умирают от этой инфекции - больше, чем от рака кишечника, молочной железы и простаты вместе взятых.

Заболевание может начаться с незначительной бактериальной инфекции, например, простого пореза или инфекции грудной клетки, и его трудно диагностировать, поскольку симптомы могут быть неопределенными, такими как сонливость, тошнота, рвота, одышка и боль.

Это происходит, когда иммунная система организма слишком остро реагирует на угрозу и начинает атаковать собственные ткани и органы и требует экстренного вмешательства, включая введение жидкостей и антибиотиков, в противном случае это может привести к полиорганной недостаточности и смерти.

Рост количества рецептов

Возрождение инфекционных заболеваний, таких как стрептококк А, после пандемии привело к увеличению количества назначений антибиотиков на 8,4% в 2022 году по сравнению с 2021 годом, при этом 58224 инфекции оказались резистентными к лечению.

Существуют сотни различных антибиотиков, и они являются одними из наиболее распространенных типов лекарств, назначаемых NHS для лечения целого ряда заболеваний, включая респираторные инфекции, инфекции мочевыводящих путей, кожные заболевания и сепсис.

Исследование показало, что каждый пятый случай заражения сепсисом был приобретен в больнице, но риск был в два раза выше, если пациент заболел сепсисом в обществе.

Факторы риска

Также выяснилось, какие другие факторы здоровья могут увеличить риск сепсиса.

Например, риск для людей с раком был более чем в два раза выше, чем у людей без рака, в то время как у пациентов с хроническими заболеваниями печени и хроническими заболеваниями почек риск был в три и шесть раз выше соответственно.

Угрожающая жизни инфекция также чаще встречалась у людей с неврологическими заболеваниями, диабетом, иммуносупрессивными состояниями, неспособностью к обучению, а также у тех, кто курил, имел недостаточный или избыточный вес.

Ученые заявили, что люди из наиболее бедных районов подвергаются почти в два раза большему риску, чем жители наиболее привилегированных районов, и у них на 25 процентов больше шансов умереть.

Развитие супербактерий - новости

Как сообщал УНИАН, ранее ученые предупредили о новой смертельной опасности для человечества. Из-за слишком частого использования антибиотиков, в том числе в животноводстве, много разных видов бактериальных инфекций, в том числе штамы гонорея, туберкулеза и сальмонеллы стало очень сложно, а иногда и невозможно лечить.

В ВОЗ прогнозируют, что около 10 миллионов людей могут ежегодно умирать от устойчивых к антибиотикам инфекций к 2050 году.

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