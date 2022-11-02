На начало 2022 года в Украине потребность в трансплантациях костного мозга (ТКМ) оценивалась в 2,5 тысяч, из них – 750 аллогенных (то есть, от доноров; остальные – от самих пациентов).

За рубежом проблема поиска доноров решается быстро и просто: поиск ведется через программу Prometheus. В Украине же сейчас работает только частный реестр, который обычно является дорогим и не может удовлетворить потребности значительного количества пациентов. Такая ситуация кажется очень странной, поскольку еще в 2018 году чешская компания Steiner вместе с компанией поставщиком предоставила ПО Prometheus МОЗ Украины. Это программное обеспечение дает возможность создать реестр доноров гемопоэтических стволовых клеток (ГСК), которые необходимы для операций по трансплантации костного мозга пациентам, которые болеют раком крови.

Как сообщалось ранее, программный продукт тогда был инсталлирован, а специалисты компании Steiner провели в Киеве обучение для представителей Минздрава, выдав им соответствующие сертификаты. Но по неизвестным причинам дальнейшая работа с использованием по Prometheus не проводилась, из-за чего государственный реестр доноров ГСК в Украине до сих пор не создан. С тех пор сменилось три министра. Но программа не работает. Стоит заметить, что отсутствие такого реестра могу стоить жизни тысячам украинцев.

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Министру здравоохранения Виктору Ляшко направлено письмо, в приложении к которому есть, в частности, электронный носитель (оптический диск CD-R) с дистрибутивом по реестра живых доноров ГСК Prometheus в обновленной версии и документация администратора по Prometheus. ПО Prometheus – всемирно признанная информационная система реестра доноров гемопоэтических клеток. Система ведет учет доноров стволовых клеток и пациентов и ежедневный поиск подходящих доноров для конкретных пациентов. Такой учет дает возможность отчитываться WMDA (Всемирном реестровые доноров костного мозга), а также может быть связан с другими реестрами через EMDIS (Европейскую информационную систему доноров костного мозга), международную сеть доноров стволовых клеток, которая сейчас охватывает более 90% доноров во всем мире.

Справка

Информационную систему Prometheus компания Steiner разработала в 2003 году и совершенствует ее. Минздраву Украины сейчас предложена обновленная и усовершенствованная версия.