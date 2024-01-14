Помимо всего, корица также может принести пользу мозгу для здоровья.

В качестве добавки корица помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы и приносит пользу людям с диабетом.

Более того, корица также может принести пользу мозгу для здоровья, особенно когда речь идет о профилактике болезни Альцгеймера, пишет Healthdigest.

Хотя в настоящее время нет лекарства от болезни Альцгеймера, корица уже несколько лет является предметом исследований, преимущественно на животных. Результаты исследований показали, что эта специя имеет потенциально многообещающие результаты в профилактике заболевания.

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Ученые выяснили, что корица содержит два ключевых соединения, борющихся с болезнью Альцгеймера: коричный альдегид и эпикатехин. Они могут помочь защитить от образования так называемых "узлов" в клетках мозга. Эти узлы возникают в результате скопления так называемых тау-белков и часто наблюдаются в большем количестве у пациентов с болезнью Альцгеймера.

Коричный альдегид, соединение, которое придает корице характерный аромат, может защитить от накопления тау-белков, предохраняя их от окислительного стресса. Точно так же эпикатехин обладает антиоксидантными свойствами, которые дополнительно поддерживают здоровье клеток.

Когда дело доходит до использования потенциально нейропротекторных преимуществ корицы, то чем меньше, тем лучше, предупреждают исследователи. Это вызвано тем, что большинство исследований взаимосвязи корицы и болезни Альцгеймера проводились только на животных.

Поэтому эксперты предлагают потреблять не больше, чем среднее количество, которое человек обычно употребляет. Чрезмерное потребление корицы потенциально может увеличить риск гипогликемии, аллергических реакций, повреждения печени или рака из-за содержания в корице кумарина.

Как снизить риск заболевания болезнью Альцгеймера

Чтобы снизить восприимчивость к болезни Альцгеймера, Ассоциация Альцгеймера рекомендует заниматься спортом, контролировать высокое кровяное давление и уровень холестерина, защищать себя от травм головы и поддерживать здоровую диету, в которой основное внимание уделяется цельнозерновым продуктам, овощам, рыбе и бобовым, при этом ограничивая потребление красного мяса, сахара, соли и насыщенных жиров.

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