Симптомы таких заболеваний могут заметить не только врачи, но и члены семьи.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, какие симптомы могут свидетельствовать о наличии онкозаболевания у ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

В частности, министр отметил, что наиболее эффективным методом борьбы с онкозаболеванием является ранняя диагностика.

"Симптомы таких заболеваний могут заметить не только врачи, но и члены семьи", - подчеркнул Ляшко.

По его словам, это длительная и беспричинная потеря веса, частые головные боли, которые сопровождаются утренней рвотой, отеки и постоянные боли в костях, суставах ног или спины, уплотнение в зоне живота, шеи, груди, таза или подмышек, увеличение лимфоузлов, появление синяков или высыпаний на коже, часто повторяющиеся инфекционные заболевания, белесая полоска за зрачком в глазу ребенка, постоянная тошнота или рвота без тошноты, постоянная усталость и заметная бледность кожи, периодическое или постоянное повышение температуры без видимых причин.

"Один или несколько таких симптомов у ребенка является поводом для родителей немедленно обратиться к педиатру", - подчеркнул глава Минздрава.

Как сообщал УНИАН, по данным Национального канцер-реестра, в Украине ежегодно диагностируют около 1000 новых случаев онкологических болезней у детей.

Наиболее распространенными онкоболезнями у украинских детей являются лейкемия (рак крови) и рак головного мозга.

Детям с онкологическими заболеваниями в Украине осуществляют трансплантацию костного мозга, и это полностью бесплатно для семьи больного ребенка.

По данным Минздрава, в 2021 году в Украине осуществили 77 трансплантаций костного мозга детям, а с начала 2022 года - 8, хотя раньше для таких операций детей приходилось отправлять за границу.

Сейчас Минздрав оплачивает больницам стоимость трансплантации - 1,8 млн грн за семейную трансплантацию и 2,4 млн грн за трансплантацию с донорским этапом. Эти тарифы полностью покрывают затраты на поиск донора и забор клеток, трансплантацию и посттрансплантационное сопровождение реципиента.

Кроме того, Минздрав через централизованную закупку обеспечивает 100% потребность в лекарственных средствах, которые необходимы для проведения химиотерапии больным детям.

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