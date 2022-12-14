Теперь можно сгенерировать документ о четвертой дозе вакцины.

В "Дие" обновили COVID-сертификаты, теперь можно сгенерировать обновленный документ о получении четвертой дозы вакцины от коронавирусной болезни.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Обновили COVID-сертификаты в "Дие". Теперь можете сгенерировать обновленный документ о 4-й дозе вакцины. Для этого зайдите в приложение, нажмите Услуги, выберите COVID-сертификаты и кликните Получить. Через несколько минут сертификат появится среди ваших документов", - отметил он.

Федоров напомнил, что воспользоваться сертификатом можно как в Украине, так и за рубежом.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

3 октября власти призвали киевлян вернуться к ношению масок в общественных местах из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом.

27 октября появилась информация о том, что в Украине растет количество смертей от COVID-19.

Как сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, Министерство здравоохранения ожидает пик новой волны коронавирусной болезни в Украине уже в январе 2023 года. Сейчас для украинцев доступны для бесплатной прививки три вакцины – CoronaVac, Comirnaty (Pfizer) и Janssen (Johnson & Johnson).

Люди в возрасте от 18 лет, которые завершили первичный курс вакцинации против COVID-19, также могут получить бустерные прививки. Первый бустер – если прошло более 5 месяцев после второй вакцинации дозой дводозної вакцины или одной дозой однодозної. Второй бустер – через 4 месяца после получения первого.

Привиться можно бесплатно в любом пункте или центре вакцинации. Адреса и контакты пунктов и центров по ссылке или по телефону 0 800 60 20 19.

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