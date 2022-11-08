85% летальных исходов от COVID-19 за прошедшую неделю – это люди в возрасте от 60 лет.

Министерство здравоохранения ожидает пик новой волны коронавирусной болезни в Украине уже в январе.

Сейчас для украинцев доступны для бесплатной прививки три вакцины – CoronaVac, Comirnaty (Pfizer) и Janssen (Johnson & Johnson). Об этом сообщил в Facebook председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По его словам, уровень вакцинации в Украине падает: за прошедшую неделю прививки от COVID-19 сделали 75 тыс. человек, что на 25% меньше по предпоследний. Радуцкий призвал вакцинироваться, потому что в условиях войны - госпитализированный пациент с коронавирусом занимает место в больнице, которое может понадобиться раненому военному или гражданскому в результате боевых действий.

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Также председатель комитета сообщил, что 85% летальных исходов от COVID-19 за прошедшую неделю – это люди в возрасте от 60 лет.

"Пожилые люди находятся в группе риска из-за вероятности тяжелого течения болезни или смерти вследствие нее", - добавил он.

При этом Радуцкий отметил, что уровень вакцинации в этой возрастной категории довольно низкий.

По данным Минздрава, за время вакцинальной кампании привито более 8 млн пожилых людей. В категории 60-69 лет вакцинировано 50%, 70-79 лет – 33%, старше 80 лет – лишь 19%.

"Речь идет о первичном курсе вакцинации. Если же считать с бустерными дозами, то показатели будут еще ниже. Вакцинированные люди пожилого возраста имеют большой риск при заболевании COVID-19. За прошедшую неделю - 40% инфицированных с этой категории и 85% умерших", - добавил он.

Радуцкий сообщил, что если взять общие цифры, то первую бустерную прививку сделали только 8% украинцев, еще не привились бустером - 12 млн. Соответственно они не имеют полноценной защиты от заболевания.

Коронавирус в Украине

Как сообщал УНИАН, в Минздраве предупредили об опасности COVID-19 для беременных. В частности, речь идет о преждевременных родах и осложнениях.

3 октября городская власть призвала киевлян вернуться к ношению масок в общественных местах из-за роста уровня заболеваемости на коронавирус.

27 октября появилась информация о том, что в Украине растет количество смертей от COVID-19.

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