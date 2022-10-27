Коронавирус - опасная болезнь, она может привести к смерти, особенно среди тех людей, которые имеют тяжелые сопутствующие заболевания.

В течение недели количество новых заболеваний COVID-19 уменьшилось, в то же время возросло число летальных исходов.

Как рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, болезнь до сих пор остается очень опасной.

Так, за прошедшую неделю было зафиксировано почти 17 тысяч новых случаев. В среднем госпитализируются до 5 тысяч пациентов с диагнозом COVID-19.

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"Однако фактически несколько недель подряд мы фиксируем высокие показатели летальных исходов. За прошедшую почти 200 умерших. Летальные случаи на высоком уровне", - говорит санврач.

Кузин подчеркнул, что болезнь - опасная, она может привести к смерти, особенно среди тех людей, которые имеют тяжелые сопутствующие заболевания, или тех, кто невакцинирован.

Главный санитарный врач призвал вакцинироваться, ведь вакцин в Украине достаточно.

Лучшей профилактикой COVID-19 и его тяжелых последствий остается вакцинация, а также соблюдение противоэпидемических мер.

Коронавирус: симптомы COVID-19 в 2022 году

Врачи в 2022 году отмечают изменения в основных симптомах коронавируса: если раньше в основном это было повышение температуры, насморк, кашель, пневмонии, то сегодня болезнь в легких формах может проявляться расстройствами кишечно-желудочного тракта, а у сложных – "бить" по сердечно-сосудистой и сосудисто-мозговых системах и даже проявляться инсультом или инфарктом. И все это возможно на фоне нормальной температуры тела.

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