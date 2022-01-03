Прививают граждан старше 60 лет, если после третьей прививки прошло более полугода.

В Израиле против COVID-19 начали прививать четвертой дозой вакцины.

2 января было объявлено о начале четвертого этапа вакцинации против коронавируса всех граждан старше 60 лет, если после третьей прививки прошло более полугода. Ранее четвертую дозу вакцины начали получать медработники, сообщает Newsru.co.il.

По данным Минздрава Израиля на 3 января, первую дозу вакцины против коронавируса получили почти 6 млн 576,5 тыс. человек (70% населения страны), вторую дозу – почти 5 млн 929,6 тыс. (64% населения страны). Более 4 млн 262,8 тыс. человек привиты третьей дозой (46% населения страны).

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В ноябре 2021 года в стране началась вакцинация детей в возрастной группе 5-11 лет.

Отмечается, что большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных.

Одновременно в Израиле объявлено о начале пятой волны COVID-19, Тель-Авив и десятки других городов перешли в "красную" зону эпидемической опасности.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено более 1,3 млн случаев COVID-19, в результате осложнений умерли свыше 8,2 тыс. человек.

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