Соответствующие рекомендации утвердил Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Городские власти Киева призывают вернуться к ношению масок в публичных местах из-за COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Соответствующие рекомендации утвердил Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

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Так, жителям столицы рекомендуют находиться в средствах индивидуальной защиты (в частности респиратор или защитная маска, закрывающая нос и рот) в общественном транспорте, местах обслуживания посетителей, учебных заведениях.

Также городская власть обращается к предпринимателям с рекомендацией обновить маркировку относительно ношения масок и соблюдения дистанции не менее 1,5 м между посетителями.

Ситуация с коронавирусом в Киеве

В Департаменте здравоохранения КГГА сообщили, что уровень заболеваемости растет – за неделю, с 26 сентября до 2 октября, в Киеве зарегистрировано 2515 случаев заболевания COVID-19, госпитализированы 242 человека, 22 человека умерли.

В департаменте напомнили, что самой надежной защитой от тяжелого течения короновирусной болезни является вакцинация.

Как сообщал УНИАН, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине растет количество случаев заболевания COVID-19, но госпитализация находится на контролируемом уровне.

Министерство здравоохранения разрешило вторую бустерную прививку от коронавируса для всех желающих.