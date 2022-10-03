Городские власти Киева призывают вернуться к ношению масок в публичных местах из-за COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Соответствующие рекомендации утвердил Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Так, жителям столицы рекомендуют находиться в средствах индивидуальной защиты (в частности респиратор или защитная маска, закрывающая нос и рот) в общественном транспорте, местах обслуживания посетителей, учебных заведениях.
Также городская власть обращается к предпринимателям с рекомендацией обновить маркировку относительно ношения масок и соблюдения дистанции не менее 1,5 м между посетителями.
Ситуация с коронавирусом в Киеве
В Департаменте здравоохранения КГГА сообщили, что уровень заболеваемости растет – за неделю, с 26 сентября до 2 октября, в Киеве зарегистрировано 2515 случаев заболевания COVID-19, госпитализированы 242 человека, 22 человека умерли.
В департаменте напомнили, что самой надежной защитой от тяжелого течения короновирусной болезни является вакцинация.
Как сообщал УНИАН, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине растет количество случаев заболевания COVID-19, но госпитализация находится на контролируемом уровне.
Министерство здравоохранения разрешило вторую бустерную прививку от коронавируса для всех желающих.