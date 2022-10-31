За период пандемии в столице зафиксировано 502 539 случаев заболевания, а также 9 341 летальный.

В Киеве на прошлой неделе обнаружили 725 больных коронавирусной болезнью.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения Киева.

Среди заболевших: 313 женщин в возрасте от 19 до 90 лет и 412 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет. А также 25 девочек от 3 месяцев до 15 лет и 28 мальчиков от 5 месяцев до 16 лет. Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 195, в Дарницком – 143 и в Днепровском районе – 76 случаев.

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"20 человек умерли на прошлой неделе от заболевания коронавирусом. Выздоровели на прошлой неделе 1567 человек", - отметили в Департаменте.

Всего за период пандемии в столице зафиксировано 502 539 случаев заболевания, а также 9 341 летальный. Всего выздоровели 491 677 жителей столицы.

Коронавирус в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, в ряде областей Украины могут ввести карантинные ограничения без локдаунів. 22 октября в МИНЗДРАВЕ отметили, что в Украине существенно возросло количество больных на коронавирус.

Впоследствии беременных женщин предупредили об опасности COVID-19. Стало известно, что коравирус может вызвать осложнения и даже преждевременные роды. 27 октября также появилась информация о том, что в Украине растет количество смертей от COVID-19.

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