В Минздраве отметили, что за последнюю неделю в Украине существенно возросло количество больных коронавирусом.

В ряде областей Украины могут ввести карантинные ограничения из-за ситуации с COVID-19.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Forbes.

Он уточнил, что речь идет о Львовской, Черновицкой и Тернопольской областях, в которых местные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассматривают введение карантинных мер против распространения коронавируса.

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В целом по стране в период с 10 по 16 октября было подтверждено 22 тыс. случаев заболевания COVID-19. При этом неделей ранее заражений было на 37% больше.

По его словам, данные о подтвержденных случаях коронавируса могут не отражать реальный уровень заболеваемости, потому что граждане просто стали меньше обращаться к медикам.

"В среднем мы делаем 116 - 120 тыс. исследований в течение одной недели, еще 2-3 недели назад этот показатель доходил до 150 тыс. тестов", - пояснил главный санврач.

Также Кузин обратил внимание, что количество летальных исходов в текущем году - высокое. Так, за неделю было зарегистрировано более 200 смертей в результате коронавирусной болезни.

Он добавил, что вводить локдауны в Украине Минздрав не планирует, и противоэпидемические меры будут внедряться на уровне областей.

Коронавирус в Украине

28 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине растет количество случаев заболевания COVID-19, но госпитализация находится на контролируемом уровне.

Он добавил, что страна обеспечена вакцинами против коронавирусной болезни.

3 октября городская власть призвала киевлян вернуться к ношению масок в публичных местах из-за роста уровня заболеваемости COVID-19.

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