В Минздраве призвали будущих мам делать прививки от коронавируса.

COVID-19 может стать особенно опасным для женщин, готовящихся стать мамами.

Об этом предупредили в Министерстве здравоохранения.

"Болезнь может стать причиной преждевременных родов и осложнений, а младенец может попасть в реанимацию", - предупредили в Минздраве.

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В связи с этим в министерстве отметили, что от тяжелого течения COVID-19 защищают вакцины. "Вакцины безопасны для беременных, и их можно вводить в течение любого триместра. Не нужно откладывать вакцинацию до родов", - пояснили в Минздраве.

"Если вы беременны и были привиты ранее, вам следует сделать бустерную дозу", - обратились в министерстве к будущих матерей.

В Минздраве также указали, что последние исследования показали, что вакцинация будущих мам также дает защиту новорожденным до шести месяцев.

Для прививки беременных и женщин, которые кормят грудью отдают предпочтение мРНК-вакцинам — Comirnaty/Pfizer-BioNTech и Moderna. Но если их нет, можно использовать вакцину Janssen.

"Вакцинируйтесь и сохраните свою жизнь и жизнь своего ребенка!",- призвали в Минздраве.

Коронавирус в Украине

28 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине растет количество случаев заболевания на коронавирус, но госпитализация находится на контролируемом уровне.

Он добавил, что страна обеспечена вакцинами против коронавирусной болезни.

3 октября городская власть призвала киевлян вернуться к ношению масок в общественных местах из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом.

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