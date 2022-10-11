5-летний сын врача остался сиротой, его отец погиб полгода назад.

Во время массированной атаки днем 10 октября в Киеве погибла врач-онкогематолог больницы "Охматдет" Оксана Леонтьева. Ее маленький сын остался сиротой.

Об этом в Facebook сообщили коллеги погибшей.

"Ты навсегда в нашем сердце, хотя сегодня нам вырвала из груди его российская ракета, которая застала тебя в машине, когда ты ехала на работу спасать людей!" - написали они. Видео дня

Врач Владимир Ковальчук в своем Facebook рассказал, что 5-летний сын погибшей остался сиротой, его отец погиб полгода назад.

"Огромное горе. От российской ракеты погибла врач, детский онкогематолог "Охматдета". 5-летний сын остался сиротой, его отец погиб полгода назад", - написал он.

Массированный ракетный удар по Украине 10 октября

10 октября российские оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных удара по территории Украины. В частности, удары были зафиксированы в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях. Был атакован и центр Киева.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 ракеты, 56 из них были уничтожены.

В результате вчерашней массированной ракетной атаки украинских городов погибло уже 19 человек, еще 105 получили ранения.

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