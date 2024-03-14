Во время пандемии коронавируса исчез опасный штамм гриппа B/Yamagata.

Пандемия коронавируса уничтожила смертоносный штамм гриппа B/Yamagata.

В частности, с марта 2020 года штамм B/Yamagata исчез из распространения среди людей, что стало первым случаем, когда вирус гриппа был уничтожен без фармацевтического вмешательства, пишет Telegraph.

Существует четыре распространенных штамма гриппа, которые заражают людей: линия B/Yamagata, линия B/Victoria, A/H1N1 и A/H3N2, все из которых были подавлены во всем мире во время пандемии в результате мер по локализации.

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Но хотя последние три в конечном итоге вновь появились, штамм B/Yamagata этого не сделал. "Мы не знаем почему", - сказал профессор Канта Суббарао, директор Сотрудничающего центра по справочным исследованиям и исследованиям гриппа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По словам Суббарао, одно из возможных объяснений заключается в том, что внутри штамма меньше генетических вариаций, поэтому, когда он был подавлен и вынужден был "преодолеть эволюционно узкое место" в 2020 и 2021 годах, способность вируса к распространению значительно снизилась, что привело к его истреблению.

Джульет Моррисон, доцент кафедры микробиологии и патологии растений Калифорнийского университета в Риверсайде, сказала, что она "очень рада услышать новость о том, что вирус Ямагата больше не представляет угрозы для общественного здравоохранения".

"Это победа для всех людей, потому что теперь у нас на один вирус гриппа меньше, с которым нужно бороться", - констатировала она.

Однако его исчезновение создает головную боль для производителей вакцин. Дело в том, что нынешнее поколение прививок от гриппа является четырехвалентным – оно нацелено на все четыре вируса гриппа.

Но теперь, когда B/Yamagata ликвидирован, необходимость в четырехвалентных вакцинах больше нет. Вместо этого производители должны разработать трехвалентные версии, нацеленные на три оставшихся вируса гриппа.

Однако изменить вакцины – это не так просто, сказал Суббарао. Во-первых, для распространения новых трехвалентных вакцин потребуется разрешение во всех странах.

Коронавирус: новости

5 мая 2023 гда ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19. Перед этим. в марте того же года директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что пандемия COVID-19, вероятно, была вызвана утечкой вируса из лаборатории в китайском городе Ухань. Однако в рассекреченном отчете Управление Национальной разведки США сказано, что прямых доказательств лабораторного происхождения коронавируса нет.

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