Он отметил, что украинцы каждый сезон будут сталкиваться с коронавирусом, который продолжит мутировать.

В Украине коронавирус окончательно переходит в разряд сезонных заболеваний.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телемарафона. "Я уверен, что... COVID-19 позади. Несмотря на то, что в Украине цифры вакцинации не достигают рекомендованных ВОЗ, мы уже точно можем сказать, что COVID-19 окончательно переходит в разряд сезонных заболеваний", - констатировал он

По его словам, украинцы каждый сезон будут сталкиваться с коронавирусом, который продолжит мутировать. Но характер мутаций COVID-19 не дает оснований считать, что он станет более агрессивным.

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По данным Кузина, с начала пандемии COVID-19 в Украине было зафиксировано более 5,5 млн случаев заболевания, а от осложнений умерли почти 112 тыс. человек. При этом более 15 млн украинцев получили две дозы вакцины против коронавируса.

Коронавирус в Украине

В разгар эпидсезона в Украине фиксировался интенсивный рост заболеваемости, особенно среди детей до 17 лет.

Тогда главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщал, что на большей части страны циркулируют одновременно вирусы гриппа А и Б.

А в январе в Украине было зарегистрировано несколько случаев новой мутации коронавируса "Дженни", который является одной из вариаций штамма коронавируса "Омикрон".

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