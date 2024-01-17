Возрастная группа, которая получила наибольшую пользу от вакцинации - это люди старше 80 лет.

Вакцины против COVID-19 спасли 1,4 млн жизней в Европе, показало новое исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно исследованию, вакцины против коронавируса снизили смертность минимум на 57%, а это более 1,4 млн спасенных жизней на европейском континенте. "Мы постоянно подчеркивали важность вакцин против COVID-19, особенно для пожилых людей и наиболее уязвимых категорий населения. Исследование подтверждает результаты реализации странами этих рекомендаций. Доказательства неопровержимы", - констатировал Ханс Клюге, директор Европейского отделения ВОЗ.

Исследование также выявило, что без вакцинации от коронавируса умерло бы около 4 млн людей. С начала пандемии в Европе было зарегистрировано более 277 млн подтвержденных случаев заболевания и более 2,5 млн летальных исходов.

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"Сегодня в Европе более 1,4 млн человек – большинство из них пожилые – наслаждаются жизнью со своими близкими, потому что приняли жизненно важное решение сделать прививку от COVID-19... В этом сила вакцин", - подчеркнул Клюге.

В отчете по результатам исследования указано, что кампании вакцинации в странах ЕС сначала были нацелены на группы риска, такие как беременные женщины, люди со слабой иммунной системой и пожилые. Таким образом, зафиксировано снижение смертности на 57% среди людей в возрасте 70–79 лет и снижение смертности на 54% среди людей в возрасте 60–69 лет. В докладе также говорится, что смертность была на 52% ниже в возрастной группе от 50 до 59 лет.

Возрастная группа, которая получила наибольшую пользу от вакцинации - это люди старше 80 лет, где смертность снизилась на 62%.

Даже для более молодого населения в возрасте от 25 до 49 лет вакцины спасли жизни: вторая доза вакцины привела к снижению смертности на 48%, хотя использование второй и третьей ревакцинаций в этой группе составило всего 5%. "Другими словами: даже в этой группе без вакцинации число смертей было бы почти вдвое больше", - говорится в исследовании.

Тем не менее, по данным ВОЗ, в Европе все еще есть COVID-19, и число случаев заболевания растет.

"По мере того, как мы учимся жить с COVID-19 и другими респираторными вирусами, для уязвимых групп населения абсолютно необходимо своевременно делать прививки от этих заболеваний", - заключил Клюге.

Вакцина от коронавируса

Мир не был готов к пандемии коронавируса и ни у кого не было готовой вакцины от этого заболевания. После того, как ВОЗ объявила в начале 2020 года пандемию COVID-19, ведущие фармацевтические компании бросились экстренно разрабатывать вакцину.

К началу лета 2020 года в ЕС появилась стратегия в отношении вакцин с целью ускорить ее производство и обеспечить справедливое распределение. Первые прививки были сделаны в конце 2020 года.

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