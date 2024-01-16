Сейчас в стране доступны более 2 млн доз вакцин и работает 2 тыс. пунктов прививок.

С начала эпидемического сезона (октябрь 2023) в Украине зафиксированы 595 летальных случаев заболевания на COVID-19, в то же время более 12 млн украинцев не получили бустерную прививку.

Как отмечается в сообщении на сайте Министерства здравоохранения, с начала эпидсезона было зафиксировано 122 тыс. 81 случай заболевания COVID-19.

"Всего с начала эпидсезона зарегистрированы 595 летальных случаев (среди лиц, умерших с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19), из них 4 - среди детей в возрасте до 17 лет", - отметили в Минздраве.

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Отмечается, что основой для защиты против тяжелого течения COVID-19 является курс из трех прививок (или двух прививок, если вакцинация проведена вакциной Janssen).

Учитывая принятые осенью 2023 года рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, утвержденные Минздравом, первичный курс по вакцинации - это: одна доза (если вакцинация проведена вакциной Janssen) и бустерная прививка; или две дозы первичной вакцинации (если прививки проведены вакцинами CoronaVac, Comirnaty или другой двухдозной вакциной) и бустерная прививка.

В Минздраве напомнили, что бустерную прививку проводят через 5-6 месяцев после первичной вакцинации (не менее 5 месяцев для взрослых и 6 месяцев для детей). Все последующие прививки называют дополнительным "бустером".

"В декабре 2023 года было проведено 32 тыс. прививок против COVID-19. однако по итогам 2023 года вторую по счету прививку против COVID-19 не получили 814 740 украинцев и 12 214 643 украинца не получили бустерную прививку", - подчеркнули в министерстве.

Так, более 12 млн украинцев не завершили рекомендованный курс вакцинации, пропустив бустерную прививку.

В Минздраве отметили, что сейчас в стране есть более 2 млн доз вакцин. Медики используют вакцины Janssen (производитель Johnson&Johnson) и Comirnaty (производитель Pfizer). Для детей с 5-летнего возраста используется вакцина против COVID-19 Comirnaty для детей (производитель Pfizer). Также доступна Омикрон-специфическая вакцина (производитель Pfizer) рекомендована для бустерных прививок людям, имеющим две прививки.

В министерстве также напомнили, что вакцинация против COVID-19 в 2024 году, как и в предыдущие годы, является бесплатной для каждого украинца. Записаться на нее можно у своего семейного врача или сделать ее в пункте прививок в медучреждениях. Сейчас работает две тысячи пунктов прививок, узнать их адреса и график работы можно, в частности позвонив в контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19.

"После начала полномасштабной войны работа центров массовой вакцинации, которые работали в ТРЦ и других приспособленных помещениях для массовых прививок, по соображениям безопасности была остановлена. Однако сеть пунктов прививок, которые работают в амбулаториях, больницах, ЦПМСД, - действительна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проверить свой вакцинальный статус и наверстать прививку особенно рекомендовано людям из группы риска тяжелого течения COVID-19: старше 60 лет; тем, кто имеет серьезные сопутствующие болезни (лица с хроническими сердечно-сосудистыми болезнями, сахарным диабетом, хроническим заболеванием легких).

Коронавирус: новости

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что в декабре 2023 года было зарегистрировано почти 10 тыс. случаев смерти от коронавируса, а количество госпитализаций в больницы и отделения интенсивной терапии резко возросло.

Директор ВОЗ также отметил, что вариант коронавируса JN.1 сейчас чаще всего регистрируется в мире. Новый доминирующий вариант, как оказалось, намного лучше, чем предыдущие, заражает тех, кто вакцинирован или уже перенес коронавирус.

Профессор, вирусолог Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Алла Мироненко высказала мнение, что этот штамм еще не добрался до Украины. Но, отмечает, что "если оно уже есть в Европе, то оно точно будет" через некоторое время и в Украине.

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