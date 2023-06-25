Хотя сотрудники Службы безопасности и разведки не исключили, что COVID-19 происходит из лаборатории, но никакого подтверждения этому не нашли.

Прямых доказательств того, что коронавирус возник в лабораторных условиях в Уханском институте вирусологии в китайском городе Ухань, нет.

Об этом говорится в отчете управления Национальной разведки США, сообщает Reurers. Хотя сотрудники Службы безопасности и разведки не исключили, что COVID-19 происходит из лаборатории, но никакого подтверждения этому не нашли.

"Обе гипотезы о лабораторном и естественном происхождении вируса основаны на предположениях или сталкиваются с противоречивыми данными", - говорится в отчете.

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В своем отчете американская разведка отметила, что в Уханьском институте действительно проводились опыты над коронавирусами, впрочем доказательств утечки COVID-19, вызвавшей пандемию, не обнаружили.

Происхождение коронавируса

Долгое время некоторые эксперты предполагали, что пандемия коронавируса вызвана утечкой из лаборатории в Китае. Однако всемирная организация здравоохранения всегда с осторожностью относилась к этой версии. Там предполагали, что вирус распространился от инфицированных летучих мышей на людей через промежуточное животное-носитель. Однако, у ученых до сих пор нет доказательств, которые бы подтвердили версию о летучих мышах.

В марте президент США Джо Байден подписал закон, требующий рассекречивания данных о происхождении COVID-19.

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