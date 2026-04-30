Когда пить свекольный сок, чтобы сбить давление: диетологи указали точное время

Свекольный сок содержит более высокую концентрацию нитратов, чем сырая или вареная свекла.

Употребление свекольного сока утром натощак усиливает усвоение нитратов, снижая артериальное давление за счет расширения кровеносных сосудов.

Это время соответствует естественным суточным ритмам артериального давления, оптимизируя сосудорасширяющий эффект для людей с гипертонией, пишет Verywellhealth.

Почему свекольный сок полезен для снижения давления

Свекольный сок является источником нитратов, состоящих из азота и кислорода, которые организм превращает в оксид азота. Этот газ, по данным исследований, работает как сосудорасширяющее средство, улучшая кровоток и снижая артериальное давление.

Исследования показали, что употребление свекольного сока в дозах до 250 миллилитров безопасно и полезно для людей с гипертонией благодаря его способности расширять кровеносные сосуды.

Однако, перед употреблением свекольного сока лучше поговорить с врачом, поскольку прием лекарств от высокого кровяного давления вместе с этим соком может слишком сильно снизить ваше кровяное давление, отмечают исследования.

Преимущества употребления свекольного сока по утрам

Исследования подтвердили, что свекла положительно влияет на кровяное давление, особенно, если употреблять ее сок за полчаса до завтрака.

Свекольный сок содержит более высокую концентрацию нитратов, чем сырая или вареная свекла. Употребление свекольного сока натощак улучшает абсорбцию и продвелавет сосудорасширяющий эффект растения. По мере прохождения сока через кишечник нитраты всасываются в первой и средней частях толстой кишки, достигая пиковой концентрации в крови в течение трех часов и оставаясь на терапевтическом уровне около 10 часов.

Кроме того, употребление свекольного сока по утрам совпадает с ежедневным повышением и понижением кровяного давления, обусловленным циркадным ритмом организма. Обычно артериальное давление начинает повышаться за несколько часов до пробуждения. После этого оно продолжает расти, достигая пика около полудня и постепенно снижаясь в конце дня.

