Их длительное употребление способствует похудению и поддержанию плоского живота.

Диетологи назвали лучшие напитки, которые нужно пить перед сном, чтобы справиться со вздутием и проснуться с более плоским животом.

Вздутие и выпирающий живот могут быть неприятными. Такие состояния провоцирует плохое пищеварение, избыток газов или задержка воды, пишет Shefinds. Достижение более плоского живота подразумевает решение этих проблем с помощью диеты и образа жизни. Употребление определенных напитков перед сном может сыграть вспомогательную роль в этом процессе.

Диетолог Мринал Пандит назвала два напитка, которые можно пить перед сном, чтобы свести к минимуму вздутие и добиться более подтянутого и плоского живота утром. Она сказала, что это - теплая вода с лимоном и имбирный чай.

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1. Теплая вода с лимоном

Употребление теплой воды с лимоном перед сном может творить чудеса с пищеварительной системой. Как объяснила Пандит, "теплая вода с лимоном может помочь стимулировать пищеварительную систему и способствовать перистальтике, волнам мышечных сокращений, которые перемещают пищу по пищеварительному тракту". Кроме того, лимонная вода помогает поддерживать уровень гидратации для оптимального пищеварения и предотвращения запоров - распространенной причины утреннего вздутия живота. Кислота в лимонах также усиливает функцию ферментов и стимулирует печень, помогая в детоксикации и уменьшая вздутие живота ночью.

Кроме того, замена высококалорийных напитков лимонной водой может помочь в контроле веса, что может способствовать более плоскому животу.

2. Имбирный чай

Известный мощными противовоспалительными свойствами, имбирный чай является успокаивающим эликсиром для пищеварительной системы. "Имбирный чай может помочь стимулировать слюну, желчь и желудочные соки, способствуя лучшему пищеварению и снижая вероятность утреннего вздутия живота", - пояснила Пандит. Этот напиток также действует как ветрогонное средство, уменьшая скопление газов и предотвращая вздутие живота.

Питье имбирного чая перед сном может помочь успокоить желудок и способствовать спокойному ночному сну без дискомфорта.

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