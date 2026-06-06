Сколько воды пить каждый день, чтобы не было камней в почках: диетологи дали четкий ответ

Поддержание водного баланса – важное условие для профилактики почечнокаменной болезни.

Камни в почках есть у около 10% взрослых людей, однако этот показатель растет из года в год из-за изменений в рационе и климате. Поддержание водного баланса – способ №1 для предотвращения этой проблемы, пишет EatingWell.

Обсуждая вопрос профилактики камней в почках, важно не столько знать необходимое количество воды, которое нужно выпить, сколько понимать, сколько образуется мочи, подчеркнуло издание.

"Общая рекомендация по потреблению жидкости для взрослых составляет примерно 2,5–3 литра жидкости в день, что равно примерно 10–12 стаканам", – говорит сертифицированный диетолог Джессика Кленси-Строун.

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По ее словам, именно столько жидкости нужно выпить человеку за день, чтобы у него выработалось 2,5 литра мочи, что является общей целью. При этом эксперт сослалась на исследование, опубликованное на страницах Cochrane Library.

Чтобы определить, достаточно ли вы потребляете воды для выработки необходимого количества мочи, Кленси-Строун рекомендует ориентироваться на цвет мочи.

"Светло-желтая или бледная моча часто свидетельствует о достаточной гидратации, тогда как более темная или мутная моча может свидетельствовать о том, что человек пьет недостаточно жидкости", – пояснила она.

Издание описало 2 механизма, как гидратация предотвращает камни в почках.

1. Вода обеспечивает баланс pH в моче

В статье отмечено: употребление воды может предотвратить чрезмерное закисление мочи, что не только может раздражать слизистую оболочку мочевыводящих путей, но и привести к образованию камней.

"Поддержание водного баланса обеспечивает прохождение мочи через почки для поддержания здорового pH мочи, что снижает вероятность образования камней", – рассказала магистр наук, сертифицированный диетолог Уитни Стюарт.

Согласно исследованию, опубликованному в Postgraduate Medical Journal, обезвоживание повышает кислотность мочи, что увеличивает риск образования камней из оксалата кальция и мочевой кислоты.

В то же время нужно помнить, что не все жидкости поддерживают pH мочи на нужном уровне. Например, клюквенный сок может повысить ее кислотность, тогда как апельсиновый, яблочный, черносмородиновый и грейпфрутовый соки, а также некоторые минеральные воды оказывают щелочное действие, что может увеличить риск образования камней в виде фосфата кальция, струвитов и брушитов. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное на страницах Urology Research and Practice.

Между тем употребление преимущественно воды может предотвратить чрезмерную кислотность или щелочность мочи, говорится в статье.

"Когда поток мочи высокий, крошечные кристаллы и минеральные частицы вымываются из почек быстрее. Это предотвращает их слипание и образование более крупных, симптоматических камней", – пояснила Кленси-Строун.

2. Вода снижает концентрацию камнеобразующих минералов

Употребление большего количества жидкости приводит к более частым походам в туалет и большему объему мочи.

"Большее потребление жидкости увеличивает объем мочи, что снижает концентрацию кальция, оксалата, мочевой кислоты и других минералов", – говорит Кленси-Строун.

По ее словам, низкий объем мочи может привести к перенасыщению мочи – состоянию, при котором моча больше не может удерживать растворенные минералы в высоких концентрациях, что приводит к их кристаллизации. После кристаллизации минералы начинают слипаться, образуя камни.

Как увеличить потребление воды

Камни в почках – серьезный повод задуматься о том, чтобы ежедневно выпивать 2,5–3 литра жидкости. Издание описало несколько стратегий, которые помогут максимально облегчить достижение этой цели.

Пейте воду утром, как только проснулись. Это не только помогает начать ежедневное потребление воды, но и разбавляет мочу, которая часто утром бывает концентрированной. Поставьте себе цель выпить одну-две чашки, прежде чем пить кофе или чай.

Следите за количеством выпитой воды. Для этого можно набрать воду в сосуд определенного объема и наблюдать за тем, сколько вы выпили.

Всегда носите с собой бутылку с водой. Пусть она всегда лежит в сумке, в машине, стоит наготове на столе и тумбочке у кровати. Где вы – там должна быть и вода.

Попробуйте травяной чай или воду с натуральными ароматизаторами. Диетолог Эмили Кэмпбелл предлагает "попробовать добавить немного ароматизаторов, таких как лимонный сок или клубника с мятой, чтобы разнообразить вкус напитка".

Что еще делать для профилактики камней в почках

Гидратация – один из самых эффективных способов предотвращения образования камней в почках, но это не единственный. Можно попробовать еще кое-что.

Ешьте много фруктов и овощей. Диета, богатая фруктами и овощами, помогает уменьшить образование камней, увеличивая содержание калия, который снижает содержание кальция в моче, и снижая кислотность мочи. Некоторые исследования показывают, что диета, богатая фруктами, овощами и обезжиренными молочными продуктами, может снизить риск образования камней в почках на 45%, сообщило издание.

Ограничьте потребление натрия и увеличьте потребление калия. Отмечается, что диеты с высоким соотношением натрия к калию связаны с повышенным риском образования камней в почках, поскольку натрий в рационе заставляет почки выводить больше кальция с мочой, тогда как калий увеличивает его реабсорбцию.

Включите в рацион продукты, богатые кальцием. Хотя это может показаться нелогичным, употребление продуктов с содержанием кальция может уменьшить частоту образования кальций-оксалатных камней. По словам Кленси-Строун, "диетический кальций помогает связывать оксалат в кишечнике, уменьшая количество оксалата, который всасывается в кровь и в конечном итоге выводится с мочой".

Ранее УНИАН писал о 7 популярных продуктах, которые незаметно разрушают почки. Отмечалось, что такой пищи стало много в рационе современных людей, и от этого появляются проблемы со здоровьем. Речь шла, в частности, об упакованных продуктах (типа вермишели быстрого приготовления или чипсов), соль, сладкие и газированные напитки, продукты с высоким содержанием белка, переработанное мясо, продукты с содержанием оксалата, фастфуд и жареные блюда.

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