Популярные таблетки от боли могут нанести вред вашему здоровью: о чем идет речь

Одной из главных опасностей длительного приема ибупрофена является раздражение желудка.

Ибупрофен можно купить за копейки без рецепта в аптеках. Он относится к группе лекарств, называемых нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВС), которые действуют путем уменьшения воспаления, отека и боли, временно улучшая самочувствие и подвижность. Об этом пишет Mirror.

"Хотя он может облегчить симптомы, он не устраняет основные изменения в суставах, связанные с артритом, такие как разрушение хряща, изменения в костях и воспаление суставов. Некоторые люди также могут начать полагаться на ибупрофен, не пробуя других подходов к борьбе с болью, таких как физические упражнения, похудение и физиотерапия, которые важны для долгосрочного здоровья суставов", - отметил Энтони Пол Смит, преподаватель аспирантуры по опорно-двигательному аппарату в Эссекском университете.

По его словам, несмотря на то, что ибупрофен легко приобрести, это не делает его безопасным.

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"Многие люди считают, что, поскольку ибупрофен доступен без рецепта, он должен быть относительно безвредным. Но "без рецепта" не всегда означает "низкий риск". Одной из главных опасностей длительного приема ибупрофена является раздражение желудка. Ибупрофен может повредить слизистую оболочку желудка и повысить риск возникновения язв и внутренних кровотечений. У некоторых людей развивается расстройство пищеварения или боль в желудке, тогда как другие могут не замечать симптомов, пока не произойдет серьезное кровотечение", - предупредил Смит.

Специалист говорит, что такой риск возрастает при приеме более высоких доз, длительном применении в течение недель или месяцев, а также у лиц старше 65 лет.

"Ибупрофен также может наносить вред почкам. Для нормального функционирования почек необходим здоровый кровоток, а НПВП могут ухудшать кровоснабжение. Они делают это, блокируя естественные химические вещества организма, которые помогают поддерживать сосуды в почках открытыми, особенно во время болезни и периодов обезвоживания или ухудшения кровообращения", - объяснил преподаватель.

Также длительное употребление НПВС связывают с повышенным артериальным давлением, задержкой жидкости в организме и повышенным риском сердечных осложнений у некоторых пациентов.

"Астма - еще один важный фактор, который следует учитывать. Некоторые люди, страдающие астмой, чувствительны к НПВС и могут испытывать свистящее дыхание или затруднение дыхания после приема ибупрофена. Считается, что это происходит потому, что НПВС изменяют естественные химические вещества в организме, которые помогают поддерживать дыхательные пути открытыми", - подчеркнул Смит.

Кроме того, Энтони предупредил об опасности приема нескольких таблеток одновременно.

"Прием ибупрофена вместе с таблетками от артериального давления, антикоагулянтами, антидепрессантами или некоторыми лекарствами от диабета может повысить риск осложнений или снизить эффективность действия других лекарств. Это не означает, что ибупрофен не следует применять вообще. Многим людям краткосрочный прием препарата в самой низкой эффективной дозе может помочь. Но именно регулярный, длительный прием без консультации с врачом вызывает все большую озабоченность", - сказал он.

Альтернативы ибупрофену

По словам Смита, существуют альтернативные способы борьбы с болью, воспалением и ограничением подвижности. Например, физические упражнения.

"Это может показаться нелогичным для тех, кто уже испытывает боль, но укрепление мышц вокруг болезненных суставов может уменьшить нагрузку, улучшить подвижность и со временем уменьшить симптомы. Ходьба, езда на велосипеде, плавание и упражнения на укрепление - такие как упражнения с сопротивлением - могут помочь. Контроль веса также важен, особенно при боли в коленях и бедрах. Это связано с тем, что снижение веса тела может уменьшить нагрузку и воспаление в суставах", - добавил эксперт.

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