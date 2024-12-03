Обязательно избегайте подслащенных сортов или выбирайте варианты греческого йогурта без сахара, чтобы получить все преимущества этого продукта.

Греческий йогурт - это хорошее дополнение к рациону, которое выделяется впечатляющим питательным профилем. Он содержит вдвое больше белка и вполовину меньше сахара по сравнению с обычным йогуртом.

Этот универсальный ингредиент наполнен пробиотиками, кальцием, калием и другими питательными веществами, что делает его здоровым выбором высокобелковой закуски или как часть основных блюд. Более того, он универсален и может быть включен во многие блюда, пишет Eatthis.

Пищевая ценность греческого йогурта

По данным Министерства сельского хозяйства США, вот пищевая ценность 2/3 стакана простого обезжиренного греческого йогурта:

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Калории: 95

Жиры: 0,6 г (насыщенные жиры: 0)

Натрий: 56 мг

Углеводы: 5,7 г (клетчатка: 0 г, сахар: 5 г)

Белки: 16 г.

Помимо высокого содержания белка, греческий йогурт является отличным источником кальция и обеспечивает питательными веществами, такими как магний, калий, цинк, селен и витамины группы В.

Преимущества греческого йогурта

Продукт богат казеиновым белком, который может помочь нарастить мышечную массу и дольше чувствовать себя сытым, что поможет сбросить вес. Для получения наибольшего количества белка выбирайте обезжиренный простой греческий йогурт. Порция такого йогурта содержит 16-20 граммов белка на порцию в 2/3 стакана.

Поможет увеличить мышечную массу

Если вы ведете активный образ жизни, то знаете, что употребление высококачественного белка после тренировки может помочь мышцам быстрее восстановиться и стать сильнее. В исследовании сообщается, что когда обезжиренный простой греческий йогурт употреблялся три раза в день в дни силовых тренировок, у участников увеличилась сила, толщина мышц и состав тела.

Содержит полезные пробиотики

Греческий йогурт содержит множество молочнокислых бактерий. Полезные бактерии могут помочь улучшить баланс здоровых бактерий в желудочно-кишечном тракте. Исследования показывают, что более "сбалансированный" микробиом кишечника может помочь улучшить иммунитет, способствует пищеварению и обмену веществ, а также может снизить риск хронических заболеваний.

Может помочь похудеть

Казеиновый белок в йогурте медленно усваивается, что помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, а также дольше чувствовать сытость. Исследования показали, что после употребления йогурта увеличивается уровень гормонов, подавляющих голод.

Полезно для костей

Порция (около 2/3 стакана) греческого йогурта содержит около 175 миллиграммов кальция, необходимого для строительства костей, что делает его одним из лучших источников кальция среди всех продуктов. Кальций в молочных продуктах также очень хорошо усваивается. Согласно исследованию, у пожилых людей, которіе употребляли молоко и йогурт, минеральная плотностью костей, была выше. Поэтому употребление греческого йогурта - отличный способ повысить устойчивость костей по мере старения.

Поможет снизить риск диабета

Исследования подтверждают, что греческий йогурт может помочь снизить риск диабета 2 типа. Данные свидетельствуют о том, что йогурт участвует в контроле веса и энергетического гомеостаза и может играть роль в снижении риска диабета 2 типа.

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