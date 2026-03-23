Гастроэнтерологи назвали лучшие фрукты для кишечника: нужно съедать два в день

Проблемы с пищеварением, вздутие живота и запоры - это недуги, с которыми сталкиваются многие. Хотя многие ищут быстрые решения, эксперты отметили, что ключ к успеху - это одно долгосрочное изменение.

Клетчатка оказывает положительное влияние на кишечник

Как отметила гастроэнтеролог Триша Пашрича, все дело в клетчатке и именно в том, что многие люди потребляют ее слишком мало, пишет Portal.abczdrowie.

"Самое важное, что большинство людей могут сделать для своего пищеварения - это есть больше клетчатки", - подчеркнула эксперт, добавив, что дефицит клетчатки очень распространен.

Клетчатка уникальна тем, что организм не переваривает ее, как белок или жир. Вместо этого она становится источником пищи для полезных кишечных бактерий. "Когда бактерии расщепляют клетчатку, они производят короткоцепочечные жирные кислоты, которые поддерживают слизистую оболочку кишечника и уменьшают воспаление", - объяснила гастроэнтеролог Суприя Рао.

Что есть для улучшения пищеварения

Киви - один из продуктов, особенно рекомендуемых тем, кто хочет позаботиться пищеварении. Пашрича отметила, что регулярное употребление этого фрукта поддерживает работу кишечника. "Клинические исследования показывают, что употребление двух киви в день улучшает работу кишечника и помогает облегчить запоры", - сказала гастроэнтеролог.

Клетчатка в киви хорошо связывает воду, что может размягчить стул и облегчить опорожнение кишечника.

Обеспечивайте разнообразие в еде

Однако врачи подчеркнули, что дело не в одном "чудодейственном продукте", а во всем рационе. Помимо киви, также стоит регулярно употреблять овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые продукты.

"Ваша кишечная микробиота функционирует наилучшим образом, когда вы употребляете в пищу разнообразные растительные продукты", - сказала Рао и добавила, что такой способ питания не только способствует пищеварению, но и благотворно влияет на общее состояние здоровья.

