Ученые выявили, что в мире 21% мужчин в возрасте 15 лет и старше инфицированы по крайней мере одной из потенциально раковых форм ВПЧ.

Мужчины являются серьезным "резервуаром" вируса папилломы человека (ВПЧ) и должны быть включены в стратегии контроля.

Исследователи установили, что в мире 21% мужчин в возрасте 15 лет и старше инфицированы по крайней мере одной из потенциально раковых форм ВПЧ, пишет Telegraph. В частности, исследователи подсчитали, что каждый третий мужчина в мире инфицирован генитальным ВПЧ, а каждый пятый имеет потенциально раковую форму "высокого риска".

ВПЧ также связаны с раком половых органов, головы, шеи, горла и рта, некоторые из которых поражают мужчин больше, чем женщин, и становятся все более распространенными.

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В целом уровень инфицирования был высоким среди мужчин в возрасте 15-19 лет, что позволяет предположить, что они заражаются вскоре после первого полового опыта, но достигает пика заражение среди мужчин в возрасте 25-29 лет. Показатели оставались высокими до 50 лет.

Ученые сделали вывод, что мужчины являются "важным резервуаром генитальной инфекции ВПЧ". Они рекомендовали включить мужчин в программу вакцинации, которая в основном используется для предотвражения этих инфекций у женщин.

Комментируя эти результаты, Маргарет Харрис, пресс-секретарь ВОЗ отметила, что глобальное исследование показало, насколько широко распространены ВПЧ-инфекции среди сексуально активного населения и поражают не только женщин, но и мужчин. "Это также подтверждает важность глобальной вакцинации против ВПЧ подростков от 9 до 14 лет до того, как они заразятся", - подчеркнула представительница ВОЗ.

Она отметила, что выводы исследования не меняют рекомендации ВОЗ о том, что сначала нужно вакцинировать от ВПЧ девочек, но добавила, что там, где достаточно вакцин против ВПЧ, мужчины тоже должны быть вакцинированы и включены в более широкие стратегии борьбы с ВПЧ.

ВПЧ в Украине

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, что сегодня вирус папилломы человека чрезвычайно распространен среди украинцев. Большинство людей инфицируются им вскоре после начала половой жизни. По крайней мере половина сексуально активных людей в определенный момент жизни будет иметь ВПЧ — и инфицирование может происходить повторно.

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