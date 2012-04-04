Как лечить эрозию шейки матки?

Очень частый, и достаточно опасный диагноз – эрозия шейки матки – часто приводит женщин в панику, потому что врачи говорят об опасности раковых заболеваний в связи с эрозией. Какие способы лечения существуют, можно ли ее лечить до беременности или во время? И чем опасна эрозия шейки матки?

На вопросы lady.tochka.net отвечает врач акушер-гинеколог клиники "Мать и дитя" Вера Воробей-Виховская.

Что такое эрозия шейки матки

Термином "эрозия" пациенты часто обозначают любую патологию шейки матки. Истинная эрозия – это нарушения целостности эпителия, покрывающего шейку матки. Это состояние встречается редко. Термин "эрозия" остался в обиходе исторически. Чаще всего эрозией называют эктопию цилиндрического эпителия. Это состояние само по себе не опасно.

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Эктопия может заживать самостоятельно. Она требует только наблюдения. Но процесс заживления не всегда происходит правильно, что приводит к формированию патологической зоны трансформации. На шейке матки встречается целый ряд различных изменений, нуждающихся в немедленном лечении.

Чем опасна эрозия шейки матки

Дисплазия шейки матки является предраковым состоянием. Регулярный профилактический осмотр у гинеколога позволяет диагностировать это заболевание на ранних стадиях. Такие заболевания нужно лечить до беременности.

Во-первых, выбор возможных лечебных методик значительно сужается с наступлением беременности. К лечению дисплазиии шейки матки во время беременности прибегают в крайних случаях. Во-вторых, изменения гормонального фона, сопровождающие беременность, могут спровоцировать прогресс заболевания.

Способы лечения эрозии шейки матки

Существует множество способов лечения заболеваний шейки матки. Выбор методики зависит от степени выраженности процесса и многих других факторов. В первую очередь, необходимо определить наличие или отсутствие ВПЧ и, если именно этот вирус является возбудителем заболевания, нужно параллельно проводить противовирусное лечение.

Также нужно лечить сопутствующие воспалительные процессы. Деструктивное лечение шейки матки – это разрушение измененных тканей.

Один из методов лечения шейки матки – химическая деструкция очагов. Измененные участки шейки матки обрабатывают специальным лекарственным средством, после чего за несколько дней обработанные ткани отторгаются. Этот метод в последнее время не используется, так как препарат не проникает вглубь тканей и действует поверхностно.

Криодеструкция шейки матки – это так называемое замораживание азотом. Замороженные ткани отторгаются за несколько дней. К деструктивным методам относят также лазерную деструкцию, аргоноплазменную коагуляцию, диатермокоагуляцию шейки матки (электрическим током).

Радиоволновая хирургия является самой новой из описанных методик. Этот метод позволяет использовать удаленные ткани для гистологического исследования.

В случае использования лазерной коагуляции и криодеструкции необходимо проводить гистологическое исследование до процедуры. В каждой конкретной ситуации лечащий врач выбирает методику, оптимальную для пациента.

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