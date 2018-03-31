Опасны ли папилломы?

Бородавки, или, по-научному, папилломы - это довольно неприятного вида наросты, появляющиеся на коже человека. Помимо своей неэстетичности, они способны доставлять дискомфорт, располагаясь в самых неподходящих местах – на лице, руках, подошвах ног и даже на половых органах.

Откуда же берутся папилломы и как от них избавиться? В наше время известно, что папилломы имеют вирусную природу. ВПЧ (вирус папилломы человека) вызывает неконтролируемое разрастание клеток верхних слоев кожи и слизистых оболочек. Он способен передаваться бытовым путем (например, через рукопожатия), вследствие расчесывания кожи, а также через половые контакты.

Основная опасность этих образований состоит в том, что некоторые их разновидности (например, кондиломы) могут перерождаться в злокачественные опухоли. Поэтому обязательно нужно пройти обследование, если бородавка «ведет» себя подозрительно: меняет форму или увеличивается в размерах.

Известны случаи, когда бородавки исчезали сами по себе – к примеру, после сильного психологического потрясения или под воздействием гипнотического внушения. По этой причине в прежние времена им приписывали некие сверхъестественные свойства. В наши дни медицина считает, что появление и исчезновение папиллом связано с центральной нервной системой.

Специалисты полагают, что вирус папилломы дремлет в организме многих людей, но проявляет он себя под влиянием каких-то негативных факторов: ослабления иммунитета, дефицита полезных веществ и, наконец , несоблюдения правил гигиены.

В старину бородавки были весьма распространенной напастью, особенно в сельской местности. Это объясняется в первую очередь невозможностью в полной мере совершать гигиенические процедуры. Крестьяне носили воду из колодца, мылись нередко в одном тазу или корыте, в баню ходили только по выходным, никаких презервативов, конечно, не было – вот вам и результат…

Итак, в качестве профилактики, в первую очередь, соблюдайте правила гигиены! Ежедневно принимайте гигиенический душ, мойте руки, придя с улицы, перед едой, после соприкосновения с другим человеком. Во время секса не пренебрегайте презервативом, особенно если не имеете постоянного партнера. Ведь много случаев передачи вируса происходит именно во время полового акта (точно так же, как и другие половые инфекции).

Регулярно принимайте витамины. В осенне-зимне-весенний период не помешают и средства для укрепления иммунитета. Помните, что ослабленный организм легко пропускает вирусы, в том числе и папилломы. Если у вас есть дети, периодически осматривайте их кожу: не появилось ли на ней чего-то подозрительного? Обязательно обучите малыша правилам личной гигиены. Один, страдающий папилломой ребенок легко способен заразить целый коллектив в детском учреждении!

Если же бородавки уже появились, попробуем их вывести. Удаление папиллом или прижигание их различными кислотами не только довольно болезненно – оно еще и оставляет заметные следы на коже вплоть до рубцов. Иногда рекомендуют смазывать наросты палочкой ляписа или 8-10%-ной сернокислой магнезией, но это не всегда эффективно. Можно воспользоваться процедурой выжигания бородавки диатермическим током (диатермокоагуляция). При этом проводится обезболивание новокаином. Хорошие результаты при наличии множественных папиллом дает криотерапия (холодовое прижигание) жидким азотом. Подобные процедуры, как правило, проводит квалифицированный врач.

Ватный аппликатор опускают в жидкий азот, после этого прижимают к поверхности кожного образования. Жжение ощутимо, так что придется немного потерпеть. Через пять-шесть секунд бородавка начинает белеть, становится более плотной. Еще пара минут и на ее месте останется небольшое розовое пятно, которое исчезнет через неделю. Если образование большое и плотное, возможно, понадобится несколько процедур.

Но куда более популярными остаются народные методы избавления от папиллом. Так, народные целители советуют ежедневно по 2-3 раза натирать бородавки сырым чесноком. Можно также смазывать их лимонной цедрой, в течение восьми дней настаиваемой в уксусе, прикладывать в виде повязки размятые свежие листья каланхоэ или наносить массу из рябиновых ягод.

Ежедневное, по нескольку раз, смачивание бородавок крепким настоем полыни позволяет их потом безболезненно удалить. С той же целью используют свежий сок молочая или чистотела, пишет Правда.ру. Нужно продолжать лечение до полного исчезновения папиллом. Если по истечении трех недель они не пропадут, примените другой метод. Или обратитесь к врачу.

Вера Дудник,



косметолог.

