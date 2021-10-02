Вирус папилломы человека и способы защиты от него / фото ua.depositphotos.com

Сегодня вирус папилломы человека (ВПЧ) чрезвычайно распространен в обществе.

Большинство людей инфицируются им вскоре после начала половой жизни. По крайней мере половина сексуально активных лиц в определенный момент жизни будет иметь ВПЧ — и инфицирование может происходить повторно. 

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

"Различают 100 видов ВПЧ. Многие из них не проявляются симптоматикой и проходят сами без каких-либо вмешательств через несколько месяцев после инфицирования, и почти 90% - в течение 2 лет. Тем не менее как минимум 14 типов ВПЧ приводят к развитию онкологических заболеваний. Два типа ВПЧ (16 и 18) вызывают 70% случаев рака и предраковых поражений шейки матки. Есть также фактические данные о связи ВПЧ с онкологическими заболеваниями ануса, вульвы, влагалища, пениса и ротоглотки", - свидетельствуют данные ВОЗ.

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ВПЧ передается половым путем, но для передачи вируса не обязателен секс с проникновением. Путем передачи инфекции также является телесный генитальный контакт. Чтобы снизить вероятность заражения ВПЧ, вы можете прибегнуть к нескольким мерам, советуют в Минздраве.

  • Проходить вакцинацию. Остановить передачу папилломавируса от человека к человеку можно благодаря вакцинации. 

Прививка защищает девушек от развития рака шейки матки, а как девушек, так и парней — от рака полости рта и горла, половых органов и ануса. Прививки против ВПЧ проводят в 84 странах мира, например, в США, Канаде и большинстве стран ЕС. Около 80 миллионов человек во всем мире уже вакцинировались против папилломавируса. 

Принято считать, что эта вакцина рекомендована исключительно девушкам. Им стоит прививаться двумя дозами в возрасте 9-14 лет еще до начала половой жизни. Однако в некоторых странах эта прививка уже рекомендована также и мальчикам, например, в США, Великобритании и Израиле. Ведь парни в дальнейшем могут быть носителями инфекции. 

Людям, живущим с ВИЧ, для защиты от папилломавирусной инфекции, независимо от производителя вакцины и возраста вакцинации, нужно ввести 3 дозы вакцины.

В Украине вакцина от папилломавируса не включена в Национальный календарь профилактических прививок, поэтому родителям следует самостоятельно позаботиться об иммунопрофилактике своих детей. Эта вакцина не обязательна, однако рекомендована. 

  • Осуществлять скрининг на рак шейки матки.

Регулярные рутинные обследования у гинеколога для женщин в возрасте от 21 до 65 лет может предотвратить развитие рака шейки матки.

  • Правильно использовать латексные презервативы каждый раз, когда вы занимаетесь сексом. 

Это может снизить вероятность заражения ВПЧ. Но ВПЧ может инфицировать участки, не защищенные презервативом - таким образом, презервативы не могут в полной мере защитить от заражения ВПЧ.

  • Поддерживать взаимно моногамные отношения, или иметь секс только с одним половым партнером, для которого вы также являетесь единственным партнером.

Как писал УНИАН, ИППП – инфекции, передающихся половым путем.  По данным ВОЗ, каждый шестой житель на земном шаре страдает какой-либо из этих болезней. Причем высокоразвитые страны мало отстают от стран третьего мира по заболеваемости, а по некоторым показателям даже превосходят.

Женское здоровье: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко