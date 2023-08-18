Какие самые эффективные средства контрацепции и какие дают наихудшую защиту - узнайте в нашей статье.

Взрослые пары, которые пока не готовы к пополнению в семье, постоянно ищут лучшие средства контрацепции. Существуют десятки контрацептивов, которые отличаются по эффективности и безопасности для здоровья. Мы перечислили лучшие методы предотвращения беременности, а также назвали наименее эффективные средства контрацепции.

Видео дня

Презервативы

Самый популярный, но не самый эффективный метод контрацепции - презерватив. Его эффективность при правильном использовании составляет 98%. Это единственный способ защиты от венерических заболеваний. Однако у презерватива есть существенный недостаток - он может порваться или слезть во время полового акта.

Гормональные контрацептивы

Это метод контрацепции для женщин, эффективность которого при внимательном и своевременном приеме таблеток составляет 99%. Препарат меняет гормональный фон женщины и предотвращает наступление овуляции, а вместе с ней - и беременности.

Как принимать противозачаточные таблетки? Препараты принимают ежедневно в одно и то же время суток в течение 21 дня. Затем в приеме препаратов делают 7-дневный перерыв, после которого таблетки вновь принимают 21 день, и так далее. Начинать принимать противозачаточные таблетки надо в первый день менструации.

Недостатки этого способа - серьезное влияние на организм женщины и возможные негативные побочные эффекты. Также этот способ требует дисциплинированного приема таблеток. Гормональные препараты может назначить только гинеколог - категорически запрещено принимать их без контроля врача.

Таблетки экстренной контрацепции

Экстренные противозачаточные таблетки принимают в случае, если другие методы "подвели" и есть высокий риск забеременеть. В таком случае женщина может принять таблетку, которая предотвращает оплодотворение. Такую таблетку рекомендуется выпить сразу после полового акта, поскольку её эффективность в первые часы составляет 99% и постепенно снижается.

В Украине таблетки экстренной контрацепции считаются рецептурными, хотя многие аптеки продают их без рецепта. Самые популярные препараты - Постинор и Эскапел.

ВОЗ предупреждает что экстренная контрацепция имеет серьезные побочные эффекты для женщин, и пользоваться ей регулярно недопустимо.

Противозачаточная инъекция

При таком методе контрацепции под кожу вводится противозачаточный укол, после которого женщина теряет способность к оплодотворению на срок от 1 до 4 месяцев. Эффективность инъекции составляет 99%. Среди побочных эффектов - нарушение менструального цикла или даже полное прекращение менструаций. Также минусом является высокая цена таких уколов и малая доступность в Украине.

Противозачаточный пластырь

Контрацептивный пластырь действует на организм так же, как гормональные таблетки, и имеет такую же эффективность 99%. Наклеивают его на ягодицу, живот или предплечье. С ним можно заниматься спортом и принимать душ.

В отличие от таблеток их не нужно клеить ежедневно - один пластырь действует 7 дней, а всего их носят 21 день, после чего делают перерыв на неделю. Для удобства в упаковке есть три пластыря - по одному на каждую неделю.

Минусом является цена - такие пластыри обычно стоят в 2-3 раза дороже, чем таблетки. Также они могут отклеиться от кожи во время ношения, имеют много противопоказаний и менее эффективны для женщин весом больше 90 кг.

Внутриматочная спираль

Внутриматочная гормональная спираль имплантируется в полость матки и защищает от беременности в 99% случаев. Большим минусом спиралей то, что их можно использовать только рожавшим женщинам. Также спирали могут вызвать воспаление или выпасть из матки.

Естественное планирование семьи

Естественное планирование семьи также имеет название календарный метод контрацепции или "контрацепция без контрацепции". При этом методе пара в течение нескольких месяцев наблюдает за менструальным циклом женщины и вычисляют дни, когда наступление беременности наименее вероятно. Для более точных расчетов используют компьютерные программы и приложения на телефон.

Эффективность этого метода довольно низкая и составляет примерно 60-80%. Метод не подходит для обладательниц нерегулярного цикла. Для них эффективность такого способа будет ещё ниже.

Прерванный половой акт

ППА или прерванный половой акт считается самым ненадежным методом предотвращения беременности. Его эффективность составляет около 60-70% по оценке ВОЗ. Даже если мужчина успеет вовремя остановиться, риск беременности всё равно остается, поскольку сперматозоиды есть даже в мужской смазке. В большинстве пар, которые регулярно применяют ППА, в течении пары лет наступит беременность у женщины.

Вас также могут заинтересовать новости: