Что пить на ночь: диетологи назвали сок №1 от бессонницы

Два диетолога рекомендуют один и тот же напиток.

Если вы часто страдаете от бессонницы, то, вероятно, уже перепробовали не один способ заснуть. В сети рассказывают о различных средствах – от травяных чаев до тёплого молока. Какое же из них работает лучше всего? Об этом пишет Real Simple.

Издание спросило у дипломированных диетологов, какой напиток они лично рекомендуют перед сном, и оба дали одинаковый ответ: вишневый сок.

"Небольшой стакан вишневого сока – мой секрет лучшего сна. Он может помочь немного улучшить продолжительность и качество сна, особенно для пожилых людей или тех, кто страдает бессонницей", – рассказала дипломированная диетолог Джеки Ньюджент.

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Конечно, вишневый сок – это не волшебная палочка, как и любое снотворное средство, пишет издание. Исследование, опубликованное в журнале Food Science & Nutrition, показало, что при регулярном употреблении этого полезного напитка вечером наступит незначительное улучшение сна.

Как вишневый сок влияет на сон

Исследователи все еще выясняют, почему именно вишневый сок помогает сном, но уже известно о нескольких механизмах.

Один из них – влияние мелатонина – гормона, содержащегося в вишне и, по словам Ньюджента, помогающего регулировать циклы сна и бодрствования. Упомянутое исследование показало, что сок кислых вишен может повысить уровень мелатонина в организме, а более высокий уровень мелатонина улучшает продолжительность и качество сна.

Также на сон влияют антиоксиданты, которыми богата вишня. Как отметила диетолог-нутрициолог Маккензи Берджесс, согласно исследованию, опубликованному в American Journal of Therapeutics, антиоксиданты, содержащиеся в вишне, могут сделать сон более глубоким и продолжительным.

"Исследователи считают, что процианидины в вишневом соке обладают антиоксидантным эффектом, который помогает уменьшить воспаление и предотвращает перенаправление триптофана по путям, не способствующим выработке мелатонина", – пояснила эксперт.

Как употреблять вишневый сок перед сном

Как утверждает издание, интересные способы употребления вишневого сока перед сном могут сделать эту процедуру менее похожей на лечение и больше – на заботу о себе. Диетологи объяснили, как они советуют пить этот напиток.

Берджесс, в частности, рекомендует превратить его в коктейль с помощью других ингредиентов, способствующих сну.

"Вы, наверное, видели вирусный "Моктейль "Сонная девушка". В моей любимой версии сочетаются терпкий вишневый сок и капля лимонно-лаймового OLIPOP для добавления пребиотической клетчатки и полезных для кишечника растительных компонентов", – говорит Берджесс.

А еще она советует добавить немного порошка магния, который, согласно исследованию, опубликованному в журнале Sleep Medicine: X, также может помочь улучшить сон.

Кроме того, вишневый сок можно пить из изысканного бокала, чтобы, по словам диетолога, "почувствовать что-то особенное".

"В качестве бонуса употребление сока помогает предотвратить урчание в желудке, которое иногда мешает мне заснуть, и это учитывается как часть моего потребления фруктов", – добавила она.

Ранее УНИАН писал о том, что следует пить вечером для здоровья кишечника. Речь шла о "золотом молоке" – смеси куркумы, имбиря, корицы и растительного молока. Этот напиток, по утверждению диетологов, помогает расслабиться перед сном и поддерживать здоровье кишечника.

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