Можно ли есть сыр каждый день: диетологи дали окончательный ответ

Они рассказали, сколько сыра можно есть без вреда для здоровья и какой сорт лучше выбрать.

Сыр может быть частью здорового ежедневного рациона, однако его количество и выбор сорта имеют большое значение.

Диетологи предупредили, что чрезмерное употребление этого продукта способно повысить риск проблем с сердечно-сосудистой системой, но умеренные порции приносят организму пользу, пишет Today. Как отметили специалисты, сыр является источником высококачественного белка, кальция, фосфора, витаминов А, В12 и других полезных веществ. Благодаря этому он способствует поддержанию мышечной массы, укреплению костей и зубов, а также помогает дольше сохранять чувство сытости.

В то же время многие виды сыра содержат большое количество насыщенных жиров, соли и калорий. По словам диетологов, регулярное переедание может привести к набору веса, повышению уровня "плохого" холестерина и артериального давления.

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Эксперты считают, что большинству здоровых взрослых можно ежедневно употреблять около 30–45 граммов сыра. При этом в общий объем следует учитывать сыр, который содержится в пицце, пасте, бутербродах и других блюдах.

Людям с повышенным уровнем холестерина, гипертонией или заболеваниями почек рекомендуют ограничить потребление сыра и отдавать предпочтение сортам с низким содержанием жира и натрия.

Среди наиболее полезных для регулярного употребления эксперты назвали такие виды сыра:

творог;

свежую моцареллу;

швейцарский сыр;

пармезан;

фету.

Особенно полезными считаются ферментированные сыры, которые содержат пробиотики и другие биологически активные вещества, благоприятно влияющие на микрофлору кишечника.

Чтобы получить максимальную пользу, диетологи рекомендовали сочетать сыр с овощами, фруктами, ягодами, цельнозерновыми продуктами, орехами или источниками нежирного белка. Такой подход позволяет сделать рацион более сбалансированным и избежать чрезмерного потребления калорий и насыщенных жиров.

Друге новости о питании

Ранее диетолог дала четкий ответ, сколько молочных продуктов нужно есть для здоровья костей.

Также названы 7 продуктов, в которых кальция намного больше, чем в сыре. Диетологи подчеркивали, что достаточное потребление кальция особенно важно для поддержания прочности костей, профилактики остеопороза и нормальной работы мышц и нервной системы.

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