В рейтинг самых полезных круп вошли несколько очень популярных каш.

В ежедневном рационе почти каждого украинца присутствует крупа – простое в приготовлении и сытное блюдо. Однако пища в идеале должна не только насыщать, но и приносить пользу организму. У сторонников здорового питания наверняка возникал вопрос, какая каша самая полезная для ежедневного употребления.

На этот вопрос эксклюзивно для УНИАН ответила врач-диетолог Оксана Мелоян. Эксперт рассказала, какая каша самая полезная для желудка и кишечника, и отлично подходит для постоянного употребления. Эту крупу обязательно стоит включить в свой повседневный рацион.

Какая крупа самая полезная – рейтинг от врача

Врач назвала самые полезные крупы для здоровья по ее мнению. Первое место заняла не какая-то дорогая экзотическая культура, а всем знакомая гречка. На втором месте оказалась перловая каша, а на третьем – цельнозерновая овсянка на воде. Поэтому, если вам интересно, какая каша самая полезная по утрам и на обед, выбирать стоит именно из этих вариантов.

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Врач объяснила, чем полезна гречка. Основная польза гречневой каши заключается в том, что она содержит много растительного белка (в 100 граммах сухой крупы – примерно 12–13 граммов), железа и витаминов группы В.

Перловая каша хорошо утоляет голод, а также содержит витамины группы В и фосфор. Еще одно преимущество перловки заключается в том, что после приготовления она остается цельной и достаточно грубой. Ее текстура требует тщательного пережевывания. Чем дольше человек жует пищу, тем сильнее стимулируется выделение желудочного сока. Также в мозг поступают соответствующие сигналы. При длительном и тщательном пережевывании мы быстрее ощущаем насыщение.

Овсянка полезна тем, что при приготовлении на воде в ней образуется слизь – бета-глюканы (особый тип растворимой клетчатки). Это вещество обволакивает стенки желудка и кишечника, создавая своего рода защитную пленку. Если у человека есть какие-либо воспаления в желудочно-кишечном тракте, раздражение слизистой оболочки желудочным соком (в нём содержится соляная кислота), то защитная пленка из растворимой клетчатки может защитить стенки ЖКТ.

Важно отметить, что самая полезная каша для кишечника – это именно цельнозерновая овсянка, а не хлопья быстрого приготовления. Последние теряют часть полезных свойств после обработки.

Какую кашу можно есть каждый день

Как уже упоминалось ранее, самой полезной крупой считается гречневая. И она безопасна для ежедневного употребления. В гречке содержится лизин – это незаменимая аминокислота, необходимая нашему организму. Кроме того, гречка гипоаллергенна. В ней нет глютена, она легко усваивается, содержит много белка, поэтому она так популярна.

Поэтому сторонники здорового питания могут не ломать голову над тем, какую кашу можно есть каждый день по утрам, а просто готовить гречневую крупу. Но врач подчеркивает: разные блюда содержат различные микроэлементы, поэтому иногда стоит разнообразить рацион. К тому же гречка со временем может приестся.

Какая каша наименее калорийная

Все крупы содержат не менее 300 калорий на 100 граммов, поэтому употреблять их нужно в умеренных количествах. Но для тех, кто придерживается диетического питания, есть несколько низкокалорийных вариантов. В овсянке 345 калорий на 100 граммов сухого продукта, в гречке – 375, а в перловке – 356. Поэтому самая диетическая каша – это овсянка.

Если вы следите за калорийностью своего рациона, то важно не только знать, какая каша самая диетическая, но и правильно её взвешивать. Вес крупы следует проверять в сухом виде перед приготовлением, поскольку после варки её объём может сильно варьироваться в зависимости от количества воды.

справка Оксана Мелоян Диетолог Оксана Мелоян. Училась в Тернопольском государственном медицинском университете. Окончила вуз в 2015 году по специальности «Семейная медицина». Два года училась на интернатуре. Затем прошла переквалификацию и стала диетологом.

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