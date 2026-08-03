Сколько чашек кофе можно пить каждый день: новые рекомендации кардиологов

Кофеин содержится не только в кофе, но и в чае, шоколаде, а также в кола и энергетиках.

Кардиологи обновили рекомендации по безопасной суточной дозе кофеина, пишет dobrzemieszkaj.pl

По их словам, 400 мг кофеина в сутки считается безопасным пределом для большинства здоровых людей. Впрочем, на практике рассчитать эту дозу только по количеству выпитых чашек невозможно – содержание кофеина существенно различается в зависимости от вида напитка и метода заваривания.

Как отмечается, чашечка эспрессо содержит в среднем около 75 мг кофеина, тогда как кружка фильтрованного кофе или кофе, приготовленного во френч-прессе, может содержать около 140 мг. То есть два человека, которые пьют по три чашки кофе в день, на самом деле могут потреблять совершенно разное количество кофеина.

Видео дня

Стоит помнить, что кофеин содержится не только в кофе – он также присутствует в чае, напитках типа колы, шоколаде, пищевых добавках и энергетиках. Именно энергетические напитки и концентрированные кофеиновые шоты вызывают наибольшее беспокойство у специалистов: они содержат высокие дозы кофеина, часто в сочетании с большим количеством сахара или другими стимуляторами, что может повышать риск учащенного сердцебиения, скачков артериального давления и нарушений сердечного ритма.

В то же время, как отмечается в материале, умеренное употребление кофе – от двух до четырёх чашек в день (примерно 140–300 мг кофеина) – связывают с более низким риском ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и инсульта. Объясняют это содержащимися в кофе антиоксидантами и полифенолами, которые поддерживают работу сердечно-сосудистой системы. Наилучшие результаты были отмечены именно при употреблении черного кофе без сахара, ароматизированных сиропов и большого количества молока.

Впрочем, специалисты отмечают, что реакция на кофеин у каждого индивидуальна. Если после кофе появляется сердцебиение, тревожность, чрезмерная возбудимость или проблемы со сном – количество напитка стоит сократить. Если же такие симптомы повторяются постоянно, это повод обратиться к врачу, ведь главное – учитывать личную чувствительность организма и все источники кофеина, которые человек потребляет в течение дня.

Ранее врачи отмечали, что влияние кофе на артериальное давление зависит от индивидуальных особенностей организма – в частности, от реакции на кофеин, регулярности употребления напитка и генетических факторов. Кофеин может временно повышать давление, блокируя действие аденозина, который помогает сосудам расслабляться, – это особенно заметно у людей, не привыкших пить кофе регулярно. В то же время у тех, кто пьет кофе постоянно, организм постепенно вырабатывает толерантность к кофеину.

Вас также могут заинтересовать новости: