Что есть для здоровья костей: диетологи назвали 6 видов рыбы

Эксперты советуют включать жирную рыбу в рацион несколько раз в неделю.

Жирная рыба - один из лучших природных источников витамина D - вещества, необходимого для крепких костей, мышц и иммунной системы.

Несмотря на то что организм способен вырабатывать его под воздействием солнца, однако, как доказали исследования, дефицит этого витамина остается распространенной проблемой, поэтому важно получать его с пищей, пишет Health.

В связи с этим, диетологи назвали 6 доступных видов рыбы, которые содержат высокие дозы витамина D и другие полезные вещества.

Видео дня

Какую рыбу добавить в рацион

Лидером по содержанию витамина D считается радужная форель - одна порция покрывает более 80% суточной нормы. Кроме того, она богата омега-3 жирными кислотами, витамином B12 и селеном, выяснили исследования.

Не уступает по пользе и лосось. В зависимости от вида, он обеспечивает до 70% суточной нормы витамина D. Консервированный лосось, который часто употребляют вместе с мягкими костями, дополнительно снабжает организм кальцием.

Также в список вошла меч-рыба – она содержит значительное количество витамина D и витамина B12. Однако исследования предупредили: из-за высокого уровня ртути этот вид рыбы не рекомендуется беременным и детям.

Среди доступных вариантов выделяют скумбрия. Она богата не только витамином D, но и полезными жирами, которые поддерживают работу мозга и нервной системы.

Еще один полезный продукт - сардины. Их употребляют целиком, включая кости, благодаря чему организм получает не только витамин D, но и кальций.

Замыкает список сельдь - доступный и питательный вариант. Она содержит витамин D, омега-3 жирные кислоты и при этом накапливает меньше вредных веществ, чем крупные хищные рыбы.

Почему витамин D так важен

Витамин D играет ключевую роль в организме, поскольку помогает усваивать кальций, укрепляет кости и мышцы, поддерживает иммунитет и может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые также отметили, что этот витамин снижает риск деменции.

Эксперты советуют включать жирную рыбу в рацион несколько раз в неделю, чтобы поддерживать нормальный уровень витамина D и общее здоровье.

Другие новости о здоровье

Ранее диетологи назвали сок №1, который нужно пить для снижения давления. Они отметили, что именно свекольный сок содержит более высокую концентрацию нитратов, чем сырая или вареная свекла, что помогает снизить артериальное давление.

Также диетологи назвали напиток №1, который укрепляет кости. Специалисты подчеркнули, что эЭтот напиток необходимо употреблять каждый день, особенно женщинам за 50 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: