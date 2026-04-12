Популярный витамин может уменьшить риск болезни Альцгеймера, - исследование

Ученые предполагают, что риск развития болезни Альцгеймера может быть снижен за счет достаточного потребления витамина D.

Новое исследование связало уровень витамина D в организме человека с токсичными клубками тау-белка, которые накапливаются в мозге людей с болезнью Альцгеймера. Как пишет ScienceAlert, статистический анализ образцов крови и сканирования мозга 793 взрослых показал, что чем больше витамина D в организме в среднем возрасте, тем меньше тау-белковых клубков, как правило, накапливается спустя годы. Открытие опубликовано в журнале Neurology Open Access.

"Эти результаты предполагают, что более высокий уровень витамина D в среднем возрасте может обеспечить защиту от развития этих тау-отложений в мозге, а низкий уровень витамина D потенциально может быть фактором риска, который можно скорректировать и лечить для снижения риска деменции", – говорит нейробиолог Мартин Дэвид Маллиган из Университета Голуэя в Ирландии.

Как проводилось исследование

У участников исследования уровень витамина D измерялся один раз в рамках базовой оценки в возрасте 39 лет. Затем, в среднем через 16 лет, были проведены сканирования мозга для оценки уровней тау-белка и бета-амилоида – еще одного белка, тесно связанного с болезнью Альцгеймера.

Видео дня

В целом ни тау-белок, ни бета-амилоид сами по себе не являются разрушительными; мозгу они необходимы для поддержания здоровья. Однако когда эти белки начинают выходить из-под контроля и закупоривать нейроны, начинается повреждение, связанное с болезнью Альцгеймера, поскольку клетки мозга разрушаются, и связь между ними нарушается.

В результате, хотя исследование не выявило связи между витамином D и бета-амилоидом, связь между витамином D и тау-белком была очевидной. Это относится как к мозгу в целом, так и к некоторым областям, которые поражаются болезнью Альцгеймера на самых ранних стадиях.

Исследователи также указывают на предыдущие исследования, которые показали, что витамин D может улучшить работу иммунной системы в головном мозге, в то время как его недостаток был связан с нарушениями в работе тау-белков в мозге мышей.

Это исследование предполагает, что некоторая часть риска развития заболевания может быть снижена за счет достаточного потребления витамина D – поэтому, возможно, стоит подумать о том, чтобы проводить больше времени на солнце или добавить в свой рацион больше рыбы.

