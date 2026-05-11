Какой вид спорта укрепляет ваше сердце: специалисты назвали полезную физическую активность

Если регулярно заниматься этим видом деятельности, сердце начинает работать более эффективно.

Есть вид физических упражнений, который одновременно задействует все тело, но при этом не перегружает суставы. Кроме того, он может оказать очень положительное влияние на сердце, кровообращение и легкие. Об этом пишет Egeszsegkalauz.

Речь идет о плавании, которое не только улучшает выносливость, но и способствует кровообращению, при этом нагрузка на тело значительно меньше, чем во многих других видах спорта.

Плавание одновременно задействует все тело

Отмечается, что особенность движений в воде заключается в том, что в них участвуют почти все группы мышц.

"Мышцы рук, ног, спины и туловища работают одновременно, при этом организм должен постоянно приспосабливаться к сопротивлению воды. Это не только активизирует мышцы, но и заставляет сердце и легкие работать интенсивнее. Поскольку плавучесть воды снимает часть нагрузки с суставов, плавание может быть гораздо легче, чем, например, бег или виды спорта, связанные с прыжками", - объяснили в материале.

Это также может быть серьезной помощью для сердца

Плавание является аэробным видом физической активности, а именно тренировкой, которая поддерживает повышенный пульс в течение длительного времени.

Это может способствовать:

улучшению кровообращения;

укреплению сердечной мышцы;

снижению артериального давления;

улучшению уровня холестерина;

снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Отмечается, что при регулярном плавании сердце начинает работать эффективнее, то есть оно может выполнять ту же работу с меньшей нагрузкой.

Это также может заметно улучшить кровообращение

Благодаря сопротивлению воды мышцы постоянно работают, что способствует активизации кровообращения во всем теле.

"Это может быть особенно полезно для тех, кто работает сидя или часто испытывает тяжесть в ногах и плохое кровообращение. Во время движения сердце сильнее перекачивает кровь, что может улучшить транспортировку кислорода и питательных веществ в организме. Кроме того, более глубокое дыхание во время плавания может положительно повлиять на объем легких", - добавляют в публикации.

Также одним из самых больших преимуществ плавания является то, что оно создает меньшую нагрузку на суставы.

Поэтому его часто рекомендуют:

при избыточном весе,

в пожилом возрасте,

при проблемах с суставами,

во время восстановления после травм.

Известно, что вода снимает нагрузку с тела, поэтому движения кажутся легче, в то время как мышцы продолжают интенсивно работать.

Может оказывать положительное влияние и на стресс

Плавание полезно не только для физического, но и для психического здоровья.

"Ритмичные движения, равномерное дыхание и успокаивающий эффект воды могут помочь уменьшить напряжение и стресс. Именно поэтому многие после плавания чувствуют, что стали не только бодрее, но и спокойнее. Кроме того, регулярные физические нагрузки могут положительно влиять на качество сна", - отмечается в материале.

Даже несколько занятий в неделю могут дать значительный эффект

Не обязательно профессионально заниматься спортом, чтобы почувствовать положительное влияние плавания. Несколько занятий в неделю могут способствовать улучшению выносливости, укреплению кровообращения и облегчению переносимости организмом повседневных нагрузок.

Также плаванием можно заниматься практически в любом возрасте, и оно с легкостью может стать частью повседневной жизни даже для тех, кто считает другие виды спорта слишком изнурительными.

Ранее ученые выяснили, что 30-минутная прогулка может значительно улучшить настроение. По их словам, регулярные прогулки на свежем воздухе могут уменьшить усталость на 21% и усилить чувство удовлетворения от достигнутого.

Также диетологи ответили, есть ли идеальное время для употребления гранатового сока. Они отметили, что людям с чувствительным желудком лучше пить этот сок утром или в начале дня, чтобы облегчить пищеварение.

